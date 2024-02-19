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Суд вынес приговор бывшему судье, сбившему насмерть велосипедиста на Кубани - РИА Новости, 19.02.2024
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14:43 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/prigovor-1928250587.html
Суд вынес приговор бывшему судье, сбившему насмерть велосипедиста на Кубани
Суд вынес приговор бывшему судье, сбившему насмерть велосипедиста на Кубани - РИА Новости, 19.02.2024
Суд вынес приговор бывшему судье, сбившему насмерть велосипедиста на Кубани
Ростовский областной суд приговорил к шести годам колонии-поселения бывшего судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, обвиняемого в том, что он на... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:43
2024-02-19T14:43
происшествия
россия
ростовский областной суд
краснодарский краевой суд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к шести годам колонии-поселения бывшего судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, обвиняемого в том, что он на джипе переехал велосипедиста и скрылся, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Захарчевскому инкриминировали часть 4 статьи 264 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), статью 125 УК РФ (оставлении в опасности). В ходе прений прокурор просил суд назначить Захарчевскому 10 лет колонии общего режима. "Назначить Захарчевскому шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказал судья. Как сообщало следствие, Захарчевский в апреле 2020 года сбил на внедорожнике велосипедиста и скрылся с места ДТП. Велосипедист через несколько месяцев скончался в больнице. Квалификационная коллегия судей Кубани прекратила полномочия Захарчевского, а Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить в отношении него уголовное дело. На имущество фигуранта наложен арест. В отношении Захарчевского продолжит действовать мера пресечения в виде запрета определенных действий до вступления приговора в силу.
https://ria.ru/20240214/kryshevanie-1927445320.html
https://ria.ru/20240202/prigovor-1925126123.html
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происшествия, россия, ростовский областной суд, краснодарский краевой суд
Происшествия, Россия, Ростовский областной суд, Краснодарский краевой суд
Суд вынес приговор бывшему судье, сбившему насмерть велосипедиста на Кубани

Суд приговорил экс-судью к шести годам по делу о гибели велосипедиста на Кубани

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к шести годам колонии-поселения бывшего судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, обвиняемого в том, что он на джипе переехал велосипедиста и скрылся, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Захарчевскому инкриминировали часть 4 статьи 264 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), статью 125 УК РФ (оставлении в опасности). В ходе прений прокурор просил суд назначить Захарчевскому 10 лет колонии общего режима.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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14 февраля, 21:33
"Назначить Захарчевскому шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказал судья.
Как сообщало следствие, Захарчевский в апреле 2020 года сбил на внедорожнике велосипедиста и скрылся с места ДТП. Велосипедист через несколько месяцев скончался в больнице. Квалификационная коллегия судей Кубани прекратила полномочия Захарчевского, а Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить в отношении него уголовное дело.
На имущество фигуранта наложен арест. В отношении Захарчевского продолжит действовать мера пресечения в виде запрета определенных действий до вступления приговора в силу.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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