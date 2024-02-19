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Более 800 хабаровских предпринимателей воспользовались услугами продвижения - РИА Новости, 19.02.2024
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14:01 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/predprinimateli-1928229552.html
Более 800 хабаровских предпринимателей воспользовались услугами продвижения
Более 800 хабаровских предпринимателей воспользовались услугами продвижения - РИА Новости, 19.02.2024
Более 800 хабаровских предпринимателей воспользовались услугами продвижения
Более 800 компаний и самозанятых Хабаровского края в прошлом году воспользовались услугами по продвижению, объявлен очередной старт приема заявок на получение... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:01
2024-02-19T14:01
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 800 компаний и самозанятых Хабаровского края в прошлом году воспользовались услугами по продвижению, объявлен очередной старт приема заявок на получение комплексных услуг для предпринимателей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Воспользоваться услугами могут те компании, которые работают больше года. Каждый год краевой бизнес может бесплатно получить одну комплексную услугу в рамках президентского нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Самыми популярными из них в прошлом году стали размещение наружной рекламы, рекламы на телевидении и разработка сайта. В этом году к услугам хабаровских бизнесменов доступны следующие услуги: размещение наружной рекламы, создание фото/видео контента, приведение продукции в соответствии с необходимыми требованиями, содействие в дистанционной (электронной) торговле. "По опыту прошлых лет услуги по продвижению пользуются огромным интересом и разбираются буквально за несколько дней. Только в 2023 году этими услугами воспользовались более 800 компаний и самозанятых края. Каждый год список таких услуг меняется в зависимости от интереса и потребностей предпринимателей Хабаровского края", - цитирует пресс-служба директора центра "Мой бизнес" Ксению Вязникову. Она добавила, что в текущем году для краевых бизнесменов ввели услугу по подготовке документов для регистрации товарного знака и сертификации. Бесплатно получить комплексную услугу могут субъекты МСП, зарегистрированные и работающие в Хабаровском крае более 1 года, имеющие обязательную регистрацию на Цифровой платформе МСП.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Хабаровский край

Более 800 хабаровских предпринимателей воспользовались услугами продвижения

© iStock.com / fotostormДевушка-предприниматель работает за ноутбуком и планшетом
Девушка-предприниматель работает за ноутбуком и планшетом - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© iStock.com / fotostorm
Девушка-предприниматель работает за ноутбуком и планшетом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 800 компаний и самозанятых Хабаровского края в прошлом году воспользовались услугами по продвижению, объявлен очередной старт приема заявок на получение комплексных услуг для предпринимателей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Воспользоваться услугами могут те компании, которые работают больше года. Каждый год краевой бизнес может бесплатно получить одну комплексную услугу в рамках президентского нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Самыми популярными из них в прошлом году стали размещение наружной рекламы, рекламы на телевидении и разработка сайта.
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В этом году к услугам хабаровских бизнесменов доступны следующие услуги: размещение наружной рекламы, создание фото/видео контента, приведение продукции в соответствии с необходимыми требованиями, содействие в дистанционной (электронной) торговле.
"По опыту прошлых лет услуги по продвижению пользуются огромным интересом и разбираются буквально за несколько дней. Только в 2023 году этими услугами воспользовались более 800 компаний и самозанятых края. Каждый год список таких услуг меняется в зависимости от интереса и потребностей предпринимателей Хабаровского края", - цитирует пресс-служба директора центра "Мой бизнес" Ксению Вязникову.
Она добавила, что в текущем году для краевых бизнесменов ввели услугу по подготовке документов для регистрации товарного знака и сертификации.
Бесплатно получить комплексную услугу могут субъекты МСП, зарегистрированные и работающие в Хабаровском крае более 1 года, имеющие обязательную регистрацию на Цифровой платформе МСП.
 
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