https://ria.ru/20240219/praga-1928311185.html

В Праге протестующие фермеры устроили потасовку с противниками акции

В Праге протестующие фермеры устроили потасовку с противниками акции - РИА Новости, 19.02.2024

В Праге протестующие фермеры устроили потасовку с противниками акции

Чешские фермеры, приехавшие в Прагу для участия в акции протеста, устроили потасовку с оппонентами, в ситуацию пришлось вмешаться полиции, сообщило Чешское ТВ. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T18:45

2024-02-19T18:45

2024-02-19T19:16

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ПРАГА, 19 фев — РИА Новости. Чешские фермеры, приехавшие в Прагу для участия в акции протеста, устроили потасовку с оппонентами, в ситуацию пришлось вмешаться полиции, сообщило Чешское ТВ. "Перед началом митинга на Малостранской площади, где собралось около тысячи участников протестной акции фермеров, появилась группа граждан с флагами Евросоюза. Судя по отдельным выкрикам этих людей, они пришли выразить недовольство действиями съехавшихся со всех частей страны аграриев, которые, кроме прочего, требуют от властей выхода из "зеленого соглашения" ЕС, наносящего, по их мнению, вред чешскому сельскому хозяйству. Представители обеих групп несколько минут с зычными выкриками потолкались друг с другом, пока их не развела полиция", — рассказал телеканал. По данным полиции, фермеры прибыли в столицу около шести часов утра примерно на 500 тракторах и другой сельхозтехнике. Свои машины они расположили по одной из сторон пражских магистралей, а сами собрались у здания Минсельхоза, где передали петицию со своими требованиями главе ведомства Мареку Выборны.Затем участники протеста двинулись большой колонной по центральным улицам Праги на Малостранскую площадь, арендованную ими для проведения митингов с понедельника по четверг включительно на этой неделе. По дороге, проходя мимо здания правительства, они на некоторое время остановились около него, чтобы прокричать адресованный министрам призыв "Отставка!".Нынешние протесты аграриев организованы объединением "Мы — фермеры". Главная цель акции — убедить кабмин в необходимости выхода из "зеленого соглашения" ЕС, которое, по их мнению, ведет к уничтожению земледелия в Чехии. Кроме того, фермеры хотят обратить внимание властей на чрезмерную бюрократизацию отрасли и неравноценные взаимоотношения с наднациональными торговыми сетями, диктующими цены на продукты. Вышедший на несколько минут к участникам протеста глава Минсельхоза Выборны согласился с некоторыми требованиями фермеров, однако выход из "зеленого соглашения" назвал невозможным."Это фактически равноценно выходу из ЕС", — сказал министр.По его мнению, в соглашении речь идет о будущем Европы, о ее конкурентоспособности. После 15:00 (17:00 мск) многие фермеры отправились на своих тракторах по домам. В Праге остались участники митинга на Малостранской площади, которые вечером планируют провести пресс-конференцию об итогах протестной акции. По данным полиции, кроме короткой потасовки между участниками и противниками демонстраций на Малостранской площади, других инцидентов не зафиксировали.

https://ria.ru/20240219/okhotniki-1928296051.html

https://ria.ru/20240219/protest-1928279733.html

https://ria.ru/20240219/fermery-1928257626.html

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в мире, прага, европа, евросоюз