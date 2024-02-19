Рейтинг@Mail.ru
В Праге протестующие фермеры устроили потасовку с противниками акции - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 19.02.2024 (обновлено: 19:16 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/praga-1928311185.html
В Праге протестующие фермеры устроили потасовку с противниками акции
В Праге протестующие фермеры устроили потасовку с противниками акции - РИА Новости, 19.02.2024
В Праге протестующие фермеры устроили потасовку с противниками акции
Чешские фермеры, приехавшие в Прагу для участия в акции протеста, устроили потасовку с оппонентами, в ситуацию пришлось вмешаться полиции, сообщило Чешское ТВ. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:45
2024-02-19T19:16
в мире
прага
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928249865_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_6ed15669bd562ecaade5c71c4f67de93.jpg
ПРАГА, 19 фев — РИА Новости. Чешские фермеры, приехавшие в Прагу для участия в акции протеста, устроили потасовку с оппонентами, в ситуацию пришлось вмешаться полиции, сообщило Чешское ТВ. "Перед началом митинга на Малостранской площади, где собралось около тысячи участников протестной акции фермеров, появилась группа граждан с флагами Евросоюза. Судя по отдельным выкрикам этих людей, они пришли выразить недовольство действиями съехавшихся со всех частей страны аграриев, которые, кроме прочего, требуют от властей выхода из "зеленого соглашения" ЕС, наносящего, по их мнению, вред чешскому сельскому хозяйству. Представители обеих групп несколько минут с зычными выкриками потолкались друг с другом, пока их не развела полиция", — рассказал телеканал. По данным полиции, фермеры прибыли в столицу около шести часов утра примерно на 500 тракторах и другой сельхозтехнике. Свои машины они расположили по одной из сторон пражских магистралей, а сами собрались у здания Минсельхоза, где передали петицию со своими требованиями главе ведомства Мареку Выборны.Затем участники протеста двинулись большой колонной по центральным улицам Праги на Малостранскую площадь, арендованную ими для проведения митингов с понедельника по четверг включительно на этой неделе. По дороге, проходя мимо здания правительства, они на некоторое время остановились около него, чтобы прокричать адресованный министрам призыв "Отставка!".Нынешние протесты аграриев организованы объединением "Мы — фермеры". Главная цель акции — убедить кабмин в необходимости выхода из "зеленого соглашения" ЕС, которое, по их мнению, ведет к уничтожению земледелия в Чехии. Кроме того, фермеры хотят обратить внимание властей на чрезмерную бюрократизацию отрасли и неравноценные взаимоотношения с наднациональными торговыми сетями, диктующими цены на продукты. Вышедший на несколько минут к участникам протеста глава Минсельхоза Выборны согласился с некоторыми требованиями фермеров, однако выход из "зеленого соглашения" назвал невозможным."Это фактически равноценно выходу из ЕС", — сказал министр.По его мнению, в соглашении речь идет о будущем Европы, о ее конкурентоспособности. После 15:00 (17:00 мск) многие фермеры отправились на своих тракторах по домам. В Праге остались участники митинга на Малостранской площади, которые вечером планируют провести пресс-конференцию об итогах протестной акции. По данным полиции, кроме короткой потасовки между участниками и противниками демонстраций на Малостранской площади, других инцидентов не зафиксировали.
https://ria.ru/20240219/okhotniki-1928296051.html
https://ria.ru/20240219/protest-1928279733.html
https://ria.ru/20240219/fermery-1928257626.html
прага
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928249865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_9b2afad32d1931f3c0f7a4577dafa376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, прага, европа, евросоюз
В мире, Прага, Европа, Евросоюз
В Праге протестующие фермеры устроили потасовку с противниками акции

Чешское ТВ: в Праге фермеры устроили потасовку с противниками акции

© AP Photo / Ondrej DemlАкция протеста фермеров в центре Праги
Акция протеста фермеров в центре Праги - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Ondrej Deml
Акция протеста фермеров в центре Праги
Читать ria.ru в
ПРАГА, 19 фев — РИА Новости. Чешские фермеры, приехавшие в Прагу для участия в акции протеста, устроили потасовку с оппонентами, в ситуацию пришлось вмешаться полиции, сообщило Чешское ТВ.
"Перед началом митинга на Малостранской площади, где собралось около тысячи участников протестной акции фермеров, появилась группа граждан с флагами Евросоюза. Судя по отдельным выкрикам этих людей, они пришли выразить недовольство действиями съехавшихся со всех частей страны аграриев, которые, кроме прочего, требуют от властей выхода из "зеленого соглашения" ЕС, наносящего, по их мнению, вред чешскому сельскому хозяйству. Представители обеих групп несколько минут с зычными выкриками потолкались друг с другом, пока их не развела полиция", — рассказал телеканал.
Охотник с собакой - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Польские охотники присоединились к протестам фермеров
Вчера, 17:27
По данным полиции, фермеры прибыли в столицу около шести часов утра примерно на 500 тракторах и другой сельхозтехнике. Свои машины они расположили по одной из сторон пражских магистралей, а сами собрались у здания Минсельхоза, где передали петицию со своими требованиями главе ведомства Мареку Выборны.
Затем участники протеста двинулись большой колонной по центральным улицам Праги на Малостранскую площадь, арендованную ими для проведения митингов с понедельника по четверг включительно на этой неделе. По дороге, проходя мимо здания правительства, они на некоторое время остановились около него, чтобы прокричать адресованный министрам призыв "Отставка!".
Нынешние протесты аграриев организованы объединением "Мы — фермеры". Главная цель акции — убедить кабмин в необходимости выхода из "зеленого соглашения" ЕС, которое, по их мнению, ведет к уничтожению земледелия в Чехии. Кроме того, фермеры хотят обратить внимание властей на чрезмерную бюрократизацию отрасли и неравноценные взаимоотношения с наднациональными торговыми сетями, диктующими цены на продукты.
Протестующие фермеры на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Во Франции фермеры возобновят протесты перед крупной сельхозвыставкой
Вчера, 16:36
Вышедший на несколько минут к участникам протеста глава Минсельхоза Выборны согласился с некоторыми требованиями фермеров, однако выход из "зеленого соглашения" назвал невозможным.
"Это фактически равноценно выходу из ЕС", — сказал министр.
По его мнению, в соглашении речь идет о будущем Европы, о ее конкурентоспособности.
После 15:00 (17:00 мск) многие фермеры отправились на своих тракторах по домам. В Праге остались участники митинга на Малостранской площади, которые вечером планируют провести пресс-конференцию об итогах протестной акции.
По данным полиции, кроме короткой потасовки между участниками и противниками демонстраций на Малостранской площади, других инцидентов не зафиксировали.
Колонна тракторов во время акции протеста словацких фермеров - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Словакии фермеры заблокировали дорогу к КПП на границе с Украиной
Вчера, 15:08
 
В миреПрагаЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала