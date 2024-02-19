https://ria.ru/20240219/pozhar-1928290672.html
В Ленинградской области потушили горевший автосервис
В Ленинградской области потушили горевший автосервис - РИА Новости, 19.02.2024
В Ленинградской области потушили горевший автосервис
Пожар в автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:10
2024-02-19T17:10
2024-02-19T17:10
происшествия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928246669_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_cbe20a21288b6a7d0fa1d0b886fd99f2.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пожар в автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в региональном комитете правопорядка и безопасности сообщили РИА Новости, что в поселке Бугры загорелись здание автосервиса, двухэтажная пристройка и 4 вагончика, произошел взрыв газового баллона. По данным МЧС, пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России потушили пожар в автосервисе в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928246669_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_2069134ee3680be11ecb9b758cf69458.jpg
Пожар в автосервисе в Ленинградской области. Кадры МЧС
Крупный пожар в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2024-02-19T17:10
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области потушили горевший автосервис
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в автосервисе в Ленинградской области