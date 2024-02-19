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В Ленинградской области потушили горевший автосервис - РИА Новости, 19.02.2024
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17:10 19.02.2024
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В Ленинградской области потушили горевший автосервис
В Ленинградской области потушили горевший автосервис - РИА Новости, 19.02.2024
В Ленинградской области потушили горевший автосервис
Пожар в автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:10
2024-02-19T17:10
происшествия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пожар в автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в региональном комитете правопорядка и безопасности сообщили РИА Новости, что в поселке Бугры загорелись здание автосервиса, двухэтажная пристройка и 4 вагончика, произошел взрыв газового баллона. По данным МЧС, пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России потушили пожар в автосервисе в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
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Пожар в автосервисе в Ленинградской области. Кадры МЧС
Крупный пожар в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области потушили горевший автосервис
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пожар в автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
2024-02-19T17:10
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В Ленинградской области потушили горевший автосервис

МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в автосервисе в Ленинградской области

© Фото : Правопорядок и безопасность ЛО/TelegramМесто пожара в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области
Место пожара в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Правопорядок и безопасность ЛО/Telegram
Место пожара в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пожар в автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в региональном комитете правопорядка и безопасности сообщили РИА Новости, что в поселке Бугры загорелись здание автосервиса, двухэтажная пристройка и 4 вагончика, произошел взрыв газового баллона. По данным МЧС, пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.
"Огнеборцы МЧС России потушили пожар в автосервисе в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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