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В Ленинградской области локализовали пожар в здании автосервиса

В Ленинградской области локализовали пожар в здании автосервиса - РИА Новости, 19.02.2024

В Ленинградской области локализовали пожар в здании автосервиса

Крупный пожар в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:08

2024-02-19T15:08

2024-02-19T15:54

происшествия

ленинградская область

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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Крупный пожар в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в региональном комитете правопорядка и безопасности сообщили РИА Новости, что в понедельник в поселке Бугры загорелось здание автосервиса, двухэтажная пристройка и 4 вагончика. Произошел взрыв газового баллона."Пожар локализован на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По данным ведомства, на месте работают 48 специалистов и 12 единиц техники.

ленинградская область

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Пожар в автосервисе в Ленинградской области. Кадры МЧС Крупный пожар в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 2024-02-19T15:08 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, видео