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В Ленинградской области локализовали пожар в здании автосервиса
В Ленинградской области локализовали пожар в здании автосервиса - РИА Новости, 19.02.2024
В Ленинградской области локализовали пожар в здании автосервиса
Крупный пожар в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:08
2024-02-19T15:08
2024-02-19T15:54
происшествия
ленинградская область
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Крупный пожар в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в региональном комитете правопорядка и безопасности сообщили РИА Новости, что в понедельник в поселке Бугры загорелось здание автосервиса, двухэтажная пристройка и 4 вагончика. Произошел взрыв газового баллона."Пожар локализован на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По данным ведомства, на месте работают 48 специалистов и 12 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928246669_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_2069134ee3680be11ecb9b758cf69458.jpg
Пожар в автосервисе в Ленинградской области. Кадры МЧС
Крупный пожар в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2024-02-19T15:08
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, видео
Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области локализовали пожар в здании автосервиса
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Крупный пожар в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2024-02-19T15:08
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PT0M24S
В Ленинградской области локализовали пожар в здании автосервиса
МЧС: пожар в автосервисе в Ленинградской области локализовали на 500 "квадратах"
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Крупный пожар в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в региональном комитете правопорядка и безопасности сообщили РИА Новости, что в понедельник в поселке Бугры загорелось здание автосервиса, двухэтажная пристройка и 4 вагончика. Произошел взрыв газового баллона.
"Пожар локализован на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По данным ведомства, на месте работают 48 специалистов и 12 единиц техники.