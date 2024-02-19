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В Ленинградской области загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 19.02.2024
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13:52 19.02.2024 (обновлено: 14:02 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/pozhar-1928234844.html
В Ленинградской области загорелось здание автосервиса
В Ленинградской области загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 19.02.2024
В Ленинградской области загорелось здание автосервиса
Здание автосервиса загорелось в понедельник в поселке Бугры в Ленинградской области, пожарные работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:52
2024-02-19T14:02
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Здание автосервиса загорелось в понедельник в поселке Бугры в Ленинградской области, пожарные работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в региональном комитете правопорядка и безопасности."Девятнадцатого февраля в 12.40 поступило сообщение о пожаре по адресу Всеволожский район, поселок Бугры, улица Шоссейная... По прибытии подразделений пожарной охраны (установлено, что) горит по всей площади одноэтажное здание автосервиса", – сказала собеседница агентства. По ее словам, в 13.07 мск ранг пожара повышен до №2. На месте работают дежурные смены Всеволожского отряда региональной противопожарно-спасательной службы "Леноблпожспас". Площадь возгорания уточняется.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район
В Ленинградской области загорелось здание автосервиса

В поселке Бугры загорелось здание автосервиса

© Фото : Правопорядок и безопасность ЛО/TelegramПожар в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области. 19 февраля 2024
Пожар в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области. 19 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Правопорядок и безопасность ЛО/Telegram
Пожар в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области. 19 февраля 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Здание автосервиса загорелось в понедельник в поселке Бугры в Ленинградской области, пожарные работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в региональном комитете правопорядка и безопасности.
«
"Девятнадцатого февраля в 12.40 поступило сообщение о пожаре по адресу Всеволожский район, поселок Бугры, улица Шоссейная... По прибытии подразделений пожарной охраны (установлено, что) горит по всей площади одноэтажное здание автосервиса", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, в 13.07 мск ранг пожара повышен до №2. На месте работают дежурные смены Всеволожского отряда региональной противопожарно-спасательной службы "Леноблпожспас".
Площадь возгорания уточняется.
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13 февраля, 19:38
 
ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский район
 
 
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