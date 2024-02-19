https://ria.ru/20240219/pozhar-1928234844.html

В Ленинградской области загорелось здание автосервиса

В Ленинградской области загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 19.02.2024

В Ленинградской области загорелось здание автосервиса

Здание автосервиса загорелось в понедельник в поселке Бугры в Ленинградской области, пожарные работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:52

2024-02-19T13:52

2024-02-19T14:02

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928247732_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_6d07273baa0309c8696c82274e0d3ce1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Здание автосервиса загорелось в понедельник в поселке Бугры в Ленинградской области, пожарные работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в региональном комитете правопорядка и безопасности."Девятнадцатого февраля в 12.40 поступило сообщение о пожаре по адресу Всеволожский район, поселок Бугры, улица Шоссейная... По прибытии подразделений пожарной охраны (установлено, что) горит по всей площади одноэтажное здание автосервиса", – сказала собеседница агентства. По ее словам, в 13.07 мск ранг пожара повышен до №2. На месте работают дежурные смены Всеволожского отряда региональной противопожарно-спасательной службы "Леноблпожспас". Площадь возгорания уточняется.

https://ria.ru/20240213/pozhar-1927178656.html

ленинградская область

всеволожский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ленинградская область, всеволожский район