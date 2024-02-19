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В Ленинградской области загорелось здание автосервиса
В Ленинградской области загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 19.02.2024
В Ленинградской области загорелось здание автосервиса
Здание автосервиса загорелось в понедельник в поселке Бугры в Ленинградской области, пожарные работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:52
2024-02-19T13:52
2024-02-19T14:02
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Здание автосервиса загорелось в понедельник в поселке Бугры в Ленинградской области, пожарные работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в региональном комитете правопорядка и безопасности."Девятнадцатого февраля в 12.40 поступило сообщение о пожаре по адресу Всеволожский район, поселок Бугры, улица Шоссейная... По прибытии подразделений пожарной охраны (установлено, что) горит по всей площади одноэтажное здание автосервиса", – сказала собеседница агентства. По ее словам, в 13.07 мск ранг пожара повышен до №2. На месте работают дежурные смены Всеволожского отряда региональной противопожарно-спасательной службы "Леноблпожспас". Площадь возгорания уточняется.
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ленинградская область
всеволожский район
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район
В Ленинградской области загорелось здание автосервиса
В поселке Бугры загорелось здание автосервиса