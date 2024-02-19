https://ria.ru/20240219/poteri-1928260893.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:23

2024-02-19T15:23

2024-02-19T16:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Противник потерял до 30 военнослужащих, танк "Леопард", два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, а также САУ "Гвоздика", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)