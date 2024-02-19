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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 19.02.2024 (обновлено: 16:00 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/poteri-1928260893.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:23
2024-02-19T16:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Противник потерял до 30 военнослужащих, танк "Леопард", два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, а также САУ "Гвоздика", - уточнили в министерстве.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 30 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.
"Противник потерял до 30 военнослужащих, танк "Леопард", два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, а также САУ "Гвоздика", - уточнили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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