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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили атаку штурмовой группы на южнодонецком направлении, потери... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:16
2024-02-19T15:16
2024-02-19T15:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
старомайорское
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили атаку штурмовой группы на южнодонецком направлении, потери противника составили до 150 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также была отражена атака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области."Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, старомайорское, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 150 военных на Южнодонецком направлении