https://ria.ru/20240219/poteri-1928259329.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.02.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили атаку штурмовой группы на южнодонецком направлении, потери... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:16

2024-02-19T15:16

2024-02-19T15:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

старомайорское

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили атаку штурмовой группы на южнодонецком направлении, потери противника составили до 150 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также была отражена атака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области."Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

старомайорское

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, старомайорское, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)