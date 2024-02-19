Рейтинг@Mail.ru
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 19.02.2024 (обновлено: 15:25 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/poteri-1928259329.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили атаку штурмовой группы на южнодонецком направлении, потери... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:16
2024-02-19T15:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
старомайорское
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили атаку штурмовой группы на южнодонецком направлении, потери противника составили до 150 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также была отражена атака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области."Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
старомайорское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ffeb08ce65004f515d756750cc6118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, старомайорское, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 150 военных на Южнодонецком направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили атаку штурмовой группы на южнодонецком направлении, потери противника составили до 150 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также была отражена атака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области.
"Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСтаромайорскоеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала