https://ria.ru/20240219/polsha-1928330171.html

СМИ: лидера польской оппозиции допросят по делу о нелегальной прослушке

СМИ: лидера польской оппозиции допросят по делу о нелегальной прослушке - РИА Новости, 19.02.2024

СМИ: лидера польской оппозиции допросят по делу о нелегальной прослушке

Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предстанет перед парламентской комиссией по расследованию... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:28

2024-02-19T20:28

2024-02-19T20:28

в мире

польша

ярослав качиньский

матеуш моравецкий

дональд туск

право и справедливость

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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предстанет перед парламентской комиссией по расследованию нелегального использования программного обеспечения Pegasus, сообщает радиостанция RMF FM. Данная комиссия начала работу в понедельник. Ранее сообщалось, что, по различным данным, спецслужбы Польши прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера республики Матеуша Моравецкого, нынешнего премьер-министра Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей. "На заседании в понедельник комиссия представила план работы, определила количество постоянных советников и назначила первых свидетелей. Среди тех, кто будет допрошен в качестве свидетелей, Ярослав Качиньский, Збигнев Зебро (экс-министр справедливости и генеральный прокурор Польши), Михал Каминьский (экс-глава МВД), Беата Шидло (экс-премьер-министр)", - говорится в сообщении. Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.

https://ria.ru/20240219/polsha-1928216711.html

https://ria.ru/20240212/latviya-1926862027.html

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в мире, польша, ярослав качиньский, матеуш моравецкий, дональд туск, право и справедливость