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СМИ: лидера польской оппозиции допросят по делу о нелегальной прослушке - РИА Новости, 19.02.2024
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20:28 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/polsha-1928330171.html
СМИ: лидера польской оппозиции допросят по делу о нелегальной прослушке
СМИ: лидера польской оппозиции допросят по делу о нелегальной прослушке - РИА Новости, 19.02.2024
СМИ: лидера польской оппозиции допросят по делу о нелегальной прослушке
Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предстанет перед парламентской комиссией по расследованию... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:28
2024-02-19T20:28
в мире
польша
ярослав качиньский
матеуш моравецкий
дональд туск
право и справедливость
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предстанет перед парламентской комиссией по расследованию нелегального использования программного обеспечения Pegasus, сообщает радиостанция RMF FM. Данная комиссия начала работу в понедельник. Ранее сообщалось, что, по различным данным, спецслужбы Польши прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера республики Матеуша Моравецкого, нынешнего премьер-министра Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей. "На заседании в понедельник комиссия представила план работы, определила количество постоянных советников и назначила первых свидетелей. Среди тех, кто будет допрошен в качестве свидетелей, Ярослав Качиньский, Збигнев Зебро (экс-министр справедливости и генеральный прокурор Польши), Михал Каминьский (экс-глава МВД), Беата Шидло (экс-премьер-министр)", - говорится в сообщении. Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
https://ria.ru/20240219/polsha-1928216711.html
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в мире, польша, ярослав качиньский, матеуш моравецкий, дональд туск, право и справедливость
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск, Право и справедливость
СМИ: лидера польской оппозиции допросят по делу о нелегальной прослушке

RMF FM: лидера польской оппозиции допросят на комиссии по нелегальной прослушке

© Depositphotos.com / rognarБазилика Святых Михаила и Флориана
Базилика Святых Михаила и Флориана - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Depositphotos.com / rognar
Базилика Святых Михаила и Флориана. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предстанет перед парламентской комиссией по расследованию нелегального использования программного обеспечения Pegasus, сообщает радиостанция RMF FM.
Данная комиссия начала работу в понедельник. Ранее сообщалось, что, по различным данным, спецслужбы Польши прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера республики Матеуша Моравецкого, нынешнего премьер-министра Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей.
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"На заседании в понедельник комиссия представила план работы, определила количество постоянных советников и назначила первых свидетелей. Среди тех, кто будет допрошен в качестве свидетелей, Ярослав Качиньский, Збигнев Зебро (экс-министр справедливости и генеральный прокурор Польши), Михал Каминьский (экс-глава МВД), Беата Шидло (экс-премьер-министр)", - говорится в сообщении.
Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
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В миреПольшаЯрослав КачиньскийМатеуш МоравецкийДональд ТускПраво и справедливость
 
 
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