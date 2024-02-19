https://ria.ru/20240219/polsha-1928233901.html

Польская семья почти 80 лет жила с авиабомбой под домом

Польская семья почти 80 лет жила с авиабомбой под домом - РИА Новости, 19.02.2024

Польская семья почти 80 лет жила с авиабомбой под домом

Семья в Польше почти 80 лет прожила в доме, под полом которого лежала авиационная бомба времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция RMF24. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:49

2024-02-19T13:49

2024-02-19T13:49

в мире

польша

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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Семья в Польше почти 80 лет прожила в доме, под полом которого лежала авиационная бомба времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция RMF24. Как оказалось, бомба упала на дом в 1945 году во время наступления Красной армии. Со временем хозяева сделали ремонт и забыли об этом событии, не веря в рассказы старожилов о том, что под полом лежит опасный предмет. На днях во время нового ремонта пола рабочий обнаружил бомбу и сообщил в полицию. Приехавшие на место эксперты сообщили, что это авиационная бомба весом 50 кг, которая по какой-то причине не взорвалась при падении. Только тогда один из местных жителей вспомнил рассказ своей бабушки о бомбе, которая пробила крышу и пол в доме, когда советская армия освобождала Польшу от нацистской оккупации. Саперы осторожно вывезли бомбу, напомнив, что подобные находки в Польше – до сих пор не редкость. Специалисты призвали местных жителей не пытаться их поднимать или выносить самостоятельно.

https://ria.ru/20240203/raketa-1925225878.html

польша

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в мире, польша