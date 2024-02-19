Рейтинг@Mail.ru
Польская семья почти 80 лет жила с авиабомбой под домом - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/polsha-1928233901.html
Польская семья почти 80 лет жила с авиабомбой под домом
Польская семья почти 80 лет жила с авиабомбой под домом - РИА Новости, 19.02.2024
Польская семья почти 80 лет жила с авиабомбой под домом
Семья в Польше почти 80 лет прожила в доме, под полом которого лежала авиационная бомба времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция RMF24. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:49
2024-02-19T13:49
в мире
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928233161_0:410:675:790_1920x0_80_0_0_6b1c52a835f730626e8bfd640ac1208b.jpg
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Семья в Польше почти 80 лет прожила в доме, под полом которого лежала авиационная бомба времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция RMF24. Как оказалось, бомба упала на дом в 1945 году во время наступления Красной армии. Со временем хозяева сделали ремонт и забыли об этом событии, не веря в рассказы старожилов о том, что под полом лежит опасный предмет. На днях во время нового ремонта пола рабочий обнаружил бомбу и сообщил в полицию. Приехавшие на место эксперты сообщили, что это авиационная бомба весом 50 кг, которая по какой-то причине не взорвалась при падении. Только тогда один из местных жителей вспомнил рассказ своей бабушки о бомбе, которая пробила крышу и пол в доме, когда советская армия освобождала Польшу от нацистской оккупации. Саперы осторожно вывезли бомбу, напомнив, что подобные находки в Польше – до сих пор не редкость. Специалисты призвали местных жителей не пытаться их поднимать или выносить самостоятельно.
https://ria.ru/20240203/raketa-1925225878.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928233161_0:347:675:853_1920x0_80_0_0_eccbd61fe52a2f09e74cea2679c684e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша
В мире, Польша
Польская семья почти 80 лет жила с авиабомбой под домом

Польская семья почти 80 лет жила с авиабомбой времен Второй мировой под домом

© Фото : Świętokrzyska policjaПольская семья почти 80 лет жила с авиабомбой под полом своего дома
Польская семья почти 80 лет жила с авиабомбой под полом своего дома - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Świętokrzyska policja
Польская семья почти 80 лет жила с авиабомбой под полом своего дома
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Семья в Польше почти 80 лет прожила в доме, под полом которого лежала авиационная бомба времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция RMF24.
Как оказалось, бомба упала на дом в 1945 году во время наступления Красной армии. Со временем хозяева сделали ремонт и забыли об этом событии, не веря в рассказы старожилов о том, что под полом лежит опасный предмет.
На днях во время нового ремонта пола рабочий обнаружил бомбу и сообщил в полицию. Приехавшие на место эксперты сообщили, что это авиационная бомба весом 50 кг, которая по какой-то причине не взорвалась при падении.
Только тогда один из местных жителей вспомнил рассказ своей бабушки о бомбе, которая пробила крышу и пол в доме, когда советская армия освобождала Польшу от нацистской оккупации.
Саперы осторожно вывезли бомбу, напомнив, что подобные находки в Польше – до сих пор не редкость. Специалисты призвали местных жителей не пытаться их поднимать или выносить самостоятельно.
Ракета класса воздух-воздух, найденная в гараже у американца в городе Белвью
В гараже американца нашли ракету для доставки ядерной боеголовки
3 февраля, 16:56
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала