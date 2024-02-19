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Россиян предупредили о непростом весеннем половодье - РИА Новости, 19.02.2024
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03:06 19.02.2024 (обновлено: 08:56 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/polovode-1928144246.html
Россиян предупредили о непростом весеннем половодье
Россиян предупредили о непростом весеннем половодье - РИА Новости, 19.02.2024
Россиян предупредили о непростом весеннем половодье
Весеннее половодье в России после снежной зимы будет непростым, но делать более конкретные прогнозы пока рано, все зависит от того, как сложится ряд природных... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T03:06
2024-02-19T08:56
россия
общество
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Весеннее половодье в России после снежной зимы будет непростым, но делать более конкретные прогнозы пока рано, все зависит от того, как сложится ряд природных факторов, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Пока еще рано говорить об этом. Есть целый ряд факторов, которые говорят о том, будет ли весна ранней или поздней и какое будет половодье. Понятно, что оно будет непростое, но есть много разных факторов", — сказал Вильфанд. По его словам, на характер прохождения весеннего половодья влияют погода, водность подстилающей поверхности, количество влаги в метровом слое почвы и другие факторы.
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россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Общество, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Россиян предупредили о непростом весеннем половодье

Вильфанд: весеннее половодье в России будет непростым, но прогнозы делать рано

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРазлив реки Лососинка в пойме у набережной Гюллинга в центре города Петрозаводска
Разлив реки Лососинка в пойме у набережной Гюллинга в центре города Петрозаводска - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Разлив реки Лососинка в пойме у набережной Гюллинга в центре города Петрозаводска. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Весеннее половодье в России после снежной зимы будет непростым, но делать более конкретные прогнозы пока рано, все зависит от того, как сложится ряд природных факторов, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Пока еще рано говорить об этом. Есть целый ряд факторов, которые говорят о том, будет ли весна ранней или поздней и какое будет половодье. Понятно, что оно будет непростое, но есть много разных факторов", — сказал Вильфанд.
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По его словам, на характер прохождения весеннего половодья влияют погода, водность подстилающей поверхности, количество влаги в метровом слое почвы и другие факторы.
 
РоссияОбществоРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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