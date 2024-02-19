https://ria.ru/20240219/podlodki-1928140989.html

СМИ: в ФРГ случайно раскрыли гостайну о подлодках НАТО у "Северных потоков"

СМИ: в ФРГ случайно раскрыли гостайну о подлодках НАТО у "Северных потоков" - РИА Новости, 19.02.2024

СМИ: в ФРГ случайно раскрыли гостайну о подлодках НАТО у "Северных потоков"

Чиновники из немецкого Штральзунда в 2018 году случайно рассекретили данные о подлодках НАТО при публикации документов о строительстве газопровода "Северный... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T02:10

2024-02-19T02:10

2024-02-19T10:12

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северный поток — 2

северный поток

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Чиновники из немецкого Штральзунда в 2018 году случайно рассекретили данные о подлодках НАТО при публикации документов о строительстве газопровода "Северный поток — 2", сообщает немецкое издание Bild.По данным газеты, в 2018 году чиновники из Горного ведомства Штральзунда опубликовали на официальном сайте разрешение на строительство "Северного потока — 2". Вместе с открытыми данными в Сеть утекла засекреченная информация о районах действий и вооружении подводных лодок НАТО, указано в материале.Министерство обороны ФРГ заявило о нарушении закона, поскольку опубликованные данные позволяют оценить военные возможности альянса, отмечается в статье. По сообщениям Bild, Федеральная прокуратура ФРГ проводит расследование утечки, ответственным грозит до пяти лет лишения свободы.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240209/severnyy_potok-1926298662.html

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в мире, германия, европа, нато, северный поток — 2, северный поток