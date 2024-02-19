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Медведев заявил, что уверен в скорой победе России в спецоперации - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 19.02.2024 (обновлено: 16:05 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/pobeda-1928264960.html
Медведев заявил, что уверен в скорой победе России в спецоперации
Медведев заявил, что уверен в скорой победе России в спецоперации - РИА Новости, 19.02.2024
Медведев заявил, что уверен в скорой победе России в спецоперации
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что победа России в специальной военной операции, которая проходит на Украине, скоро придет. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:36
2024-02-19T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий медведев
россия
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что победа России в специальной военной операции, которая проходит на Украине, скоро придет."Ваш жизненный путь, то, что вы сделали для страны, для республики, для ваших семей - это и есть вклад в нашу общую победу. Я уверен, она скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет по сути вся наша страна", - сказал Медведев во время встречи с чеченскими военными командирами в Чечне.
https://ria.ru/20240219/rossiya-1928264638.html
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безопасность, дмитрий медведев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев заявил, что уверен в скорой победе России в спецоперации

Медведев уверен, что победа России в спецоперации скоро придет

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что победа России в специальной военной операции, которая проходит на Украине, скоро придет.
"Ваш жизненный путь, то, что вы сделали для страны, для республики, для ваших семей - это и есть вклад в нашу общую победу. Я уверен, она скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет по сути вся наша страна", - сказал Медведев во время встречи с чеченскими военными командирами в Чечне.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, заявил Медведев
Вчера, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий МедведевРоссия
 
 
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