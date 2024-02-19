https://ria.ru/20240219/pobeda-1928264960.html

Медведев заявил, что уверен в скорой победе России в спецоперации

Медведев заявил, что уверен в скорой победе России в спецоперации - РИА Новости, 19.02.2024

Медведев заявил, что уверен в скорой победе России в спецоперации

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что победа России в специальной военной операции, которая проходит на Украине, скоро придет. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:36

2024-02-19T15:36

2024-02-19T16:05

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий медведев

россия

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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что победа России в специальной военной операции, которая проходит на Украине, скоро придет."Ваш жизненный путь, то, что вы сделали для страны, для республики, для ваших семей - это и есть вклад в нашу общую победу. Я уверен, она скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет по сути вся наша страна", - сказал Медведев во время встречи с чеченскими военными командирами в Чечне.

https://ria.ru/20240219/rossiya-1928264638.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, дмитрий медведев, россия