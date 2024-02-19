https://ria.ru/20240219/pobeda-1928264960.html
Медведев заявил, что уверен в скорой победе России в спецоперации
Медведев заявил, что уверен в скорой победе России в спецоперации - РИА Новости, 19.02.2024
Медведев заявил, что уверен в скорой победе России в спецоперации
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что победа России в специальной военной операции, которая проходит на Украине, скоро придет. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:36
2024-02-19T15:36
2024-02-19T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий медведев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908440003_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_07396a1c073df12e2cab9071ff138f08.jpg
ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что победа России в специальной военной операции, которая проходит на Украине, скоро придет."Ваш жизненный путь, то, что вы сделали для страны, для республики, для ваших семей - это и есть вклад в нашу общую победу. Я уверен, она скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет по сути вся наша страна", - сказал Медведев во время встречи с чеченскими военными командирами в Чечне.
https://ria.ru/20240219/rossiya-1928264638.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908440003_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3dcc1a76dc12d193155b677fec1f462e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий медведев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев заявил, что уверен в скорой победе России в спецоперации
Медведев уверен, что победа России в спецоперации скоро придет
ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что победа России в специальной военной операции, которая проходит на Украине, скоро придет.
"Ваш жизненный путь, то, что вы сделали для страны, для республики, для ваших семей - это и есть вклад в нашу общую победу. Я уверен, она скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет по сути вся наша страна", - сказал Медведев во время встречи с чеченскими военными командирами в Чечне.
Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, заявил Медведев