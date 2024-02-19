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ГУР Украины сообщило о смерти пилота, угнавшего российский вертолет

ГУР Украины сообщило о смерти пилота, угнавшего российский вертолет - РИА Новости, 19.02.2024

ГУР Украины сообщило о смерти пилота, угнавшего российский вертолет

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет, сообщило... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:05

2024-02-19T19:05

2024-02-19T22:07

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет, сообщило РБК-Украина."Можем подтвердить факт смерти", — сказал Юсов, не уточнив причин.Ранее в понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос нашли тело, предположительно, Кузьминова.В Гражданской гвардии Испании РИА Новости заявили, что не могут подтвердить сообщение об убийстве перебежчика.При этом в сообщениях испанских СМИ наблюдались несостыковки. Так, речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что Кузьминову — 28 лет.Испанский новостной портал Eureka News, написавший со ссылкой на неофициальные источники в Гражданской гвардии о смерти пилота, позже удалил эту новость со своей страницы в соцсети X.Кроме того, итальянский ресурс Il Corrispondente, который не имеет печатной версии и не содержит информации об авторах материалов, со ссылкой на источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминова убили 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров. Заметка под заголовком "Предатели долго не живут" содержит множество оскорбительных комментариев на украинском языке в адрес издания.Минувшим летом украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли.Отец летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне Ми-8, заявил RT, что не верит в сообщения о гибели Кузьминова. По его словам, подобные публикации уже появлялись в СМИ, но оказались фейком.

https://ria.ru/20240219/simonyan-1928327016.html

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