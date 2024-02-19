https://ria.ru/20240219/petarda-1928267385.html
Житель Петербурга лишился пальцев и кисти руки после розыгрыша с петардой
Житель Петербурга лишился пальцев и кисти руки после розыгрыша с петардой - РИА Новости, 19.02.2024
Житель Петербурга лишился пальцев и кисти руки после розыгрыша с петардой
Мужчине, решившему разыграть друзей своей пассии в Петербурге, петардой оторвало кисть одной руки и пальцы другой, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:46
2024-02-19T15:46
2024-02-19T15:46
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Мужчине, решившему разыграть друзей своей пассии в Петербурге, петардой оторвало кисть одной руки и пальцы другой, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Звонок в полицию с сообщением о громком хлопке в квартире дома на улице Маршала Казакова поступил накануне. "Прибывшими на место происшествия полицейскими в квартире был обнаружен 27-летний ранее судимый мужчина с повреждениями обеих кистей рук", - информирует пресс-служба ГУМВД. Сотрудникам полиции он сообщил, что решил напугать друзей своей сожительницы и попытался забросить петарду в коридор квартиры, но она взорвалась в руке. "Потерпевший с травматической ампутацией левой кисти, пальцев правой кисти, множественными ранами груди и лица госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе. Добавляется, что полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240111/petarda-1920819333.html
https://ria.ru/20240102/petarda-1919493803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Петербурга лишился пальцев и кисти руки после розыгрыша с петардой
Петербуржцу после розыгрыша оторвало петардой кисть одной руки и пальцы другой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Мужчине, решившему разыграть друзей своей пассии в Петербурге, петардой оторвало кисть одной руки и пальцы другой, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Звонок в полицию с сообщением о громком хлопке в квартире дома на улице Маршала Казакова поступил накануне.
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"Прибывшими на место происшествия полицейскими в квартире был обнаружен 27-летний ранее судимый мужчина с повреждениями обеих кистей рук", - информирует пресс-служба ГУМВД.
Сотрудникам полиции он сообщил, что решил напугать друзей своей сожительницы и попытался забросить петарду в коридор квартиры, но она взорвалась в руке. "Потерпевший с травматической ампутацией левой кисти, пальцев правой кисти, множественными ранами груди и лица госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.
Добавляется, что полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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