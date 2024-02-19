https://ria.ru/20240219/petarda-1928267385.html

Житель Петербурга лишился пальцев и кисти руки после розыгрыша с петардой

Житель Петербурга лишился пальцев и кисти руки после розыгрыша с петардой - РИА Новости, 19.02.2024

Житель Петербурга лишился пальцев и кисти руки после розыгрыша с петардой

Мужчине, решившему разыграть друзей своей пассии в Петербурге, петардой оторвало кисть одной руки и пальцы другой, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:46

2024-02-19T15:46

2024-02-19T15:46

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Мужчине, решившему разыграть друзей своей пассии в Петербурге, петардой оторвало кисть одной руки и пальцы другой, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Звонок в полицию с сообщением о громком хлопке в квартире дома на улице Маршала Казакова поступил накануне. "Прибывшими на место происшествия полицейскими в квартире был обнаружен 27-летний ранее судимый мужчина с повреждениями обеих кистей рук", - информирует пресс-служба ГУМВД. Сотрудникам полиции он сообщил, что решил напугать друзей своей сожительницы и попытался забросить петарду в коридор квартиры, но она взорвалась в руке. "Потерпевший с травматической ампутацией левой кисти, пальцев правой кисти, множественными ранами груди и лица госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе. Добавляется, что полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240111/petarda-1920819333.html

https://ria.ru/20240102/petarda-1919493803.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)