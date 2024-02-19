https://ria.ru/20240219/peskov-1928245167.html
Песков прокомментировал экспроприацию Украиной российской собственности
Песков прокомментировал экспроприацию Украиной российской собственности - РИА Новости, 19.02.2024
Песков прокомментировал экспроприацию Украиной российской собственности
Киевскому режиму трудно сделать что-то, что могло бы еще больше ухудшить его имидж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:28
2024-02-19T14:28
2024-02-19T14:28
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Киевскому режиму трудно сделать что-то, что могло бы еще больше ухудшить его имидж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя экспроприацию российской собственности Киевом. "Естественно, речь пойдет об экспроприации собственности чужого государства. Киевскому режиму, наверное, трудно что-то сделать, что могло бы ещё больше ухудшить его имидж в этом плане", - сказал он журналистам.
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украина, дмитрий песков, россия, киев
Украина, Дмитрий Песков, Россия, Киев
Песков прокомментировал экспроприацию Украиной российской собственности
Песков, комментируя продажу активов РФ, заявил, что Киеву трудно ухудшить имидж