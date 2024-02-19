https://ria.ru/20240219/peskov-1928245167.html

Песков прокомментировал экспроприацию Украиной российской собственности

Песков прокомментировал экспроприацию Украиной российской собственности - РИА Новости, 19.02.2024

Песков прокомментировал экспроприацию Украиной российской собственности

Киевскому режиму трудно сделать что-то, что могло бы еще больше ухудшить его имидж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:28

2024-02-19T14:28

2024-02-19T14:28

украина

дмитрий песков

россия

киев

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Киевскому режиму трудно сделать что-то, что могло бы еще больше ухудшить его имидж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя экспроприацию российской собственности Киевом. "Естественно, речь пойдет об экспроприации собственности чужого государства. Киевскому режиму, наверное, трудно что-то сделать, что могло бы ещё больше ухудшить его имидж в этом плане", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240218/aktivy-1928127464.html

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украина, дмитрий песков, россия, киев