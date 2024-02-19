https://ria.ru/20240219/peskov-1928211416.html
Россия не согласна с позицией Армении по Украине, заявил Песков
Россия не согласна с позицией Армении по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 19.02.2024
Россия не согласна с позицией Армении по Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине, Москве хорошо известна эта... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:42
2024-02-19T12:42
2024-02-19T12:56
дмитрий песков
россия
армения
украина
никол пашинян
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине, Москве хорошо известна эта позиция.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Германии заявил, что Армения не является союзником России в украинском вопросе."Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине и в отношении конфликта вокруг Украины, это не секрет. Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны, и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, россия, армения, украина, никол пашинян
Дмитрий Песков, Россия, Армения, Украина, Никол Пашинян
Россия не согласна с позицией Армении по Украине, заявил Песков
Песков: у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине, Москве хорошо известна эта позиция.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Германии заявил, что Армения не является союзником России в украинском вопросе.
"Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине и в отношении конфликта вокруг Украины, это не секрет. Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны, и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту", - сказал Песков журналистам.
Пашинян высказался о принципиальных пунктах мирного договора с Баку