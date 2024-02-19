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Умер заслуженный работник культуры России Перлов - РИА Новости, 19.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:38 19.02.2024 (обновлено: 19:42 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/perlov-1928322592.html
Умер заслуженный работник культуры России Перлов
Умер заслуженный работник культуры России Перлов - РИА Новости, 19.02.2024
Умер заслуженный работник культуры России Перлов
Заслуженный работник культуры РФ, научный сотрудник Государственного музеи изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Борис Перлов умер на 83-м году жизни,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:38
2024-02-19T19:42
культура
россия
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заслуженный работник культуры РФ, научный сотрудник Государственного музеи изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Борис Перлов умер на 83-м году жизни, сообщили в музее. "Борис Ильич Перлов, ведущий научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. А. С. Пушкина, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации ушел из жизни 16 февраля на 83-м году жизни", - сообщается в Telegram-канале музея. Отмечается, что Перлов проработал в Пушкинском музее около 50 лет, 44 из которых хранил коллекцию переднеазиатского искусства. Длительный кропотливый труд привел к публикации в 2014 году первого тома "Клинописных текстов в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина". "Мечтал Борис Ильич подержать в руках и второй", - отметили коллеги Перлова. "Организованный и ответственный, всегда благожелательный, отзывчивый, готовый помочь словом и делом, обладавший прекрасным чувством юмора Борис Ильич был воплощением интеллигентности. Он прожил свою жизнь достойно. Будем помнить", - заключили в музее.
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россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Культура, Россия, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Умер заслуженный работник культуры России Перлов

Работник культуры РФ, научный сотрудник Пушкинского музея Перлов умер в 82 года

© Фото : Пушкинский музей/ВКонтактеБорис Перлов
Борис Перлов - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Пушкинский музей/ВКонтакте
Борис Перлов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заслуженный работник культуры РФ, научный сотрудник Государственного музеи изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Борис Перлов умер на 83-м году жизни, сообщили в музее.
"Борис Ильич Перлов, ведущий научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. А. С. Пушкина, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации ушел из жизни 16 февраля на 83-м году жизни", - сообщается в Telegram-канале музея.
Отмечается, что Перлов проработал в Пушкинском музее около 50 лет, 44 из которых хранил коллекцию переднеазиатского искусства. Длительный кропотливый труд привел к публикации в 2014 году первого тома "Клинописных текстов в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина". "Мечтал Борис Ильич подержать в руках и второй", - отметили коллеги Перлова.
"Организованный и ответственный, всегда благожелательный, отзывчивый, готовый помочь словом и делом, обладавший прекрасным чувством юмора Борис Ильич был воплощением интеллигентности. Он прожил свою жизнь достойно. Будем помнить", - заключили в музее.
 
КультураРоссияГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 
 
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