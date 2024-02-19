https://ria.ru/20240219/perlov-1928322592.html

Умер заслуженный работник культуры России Перлов

Умер заслуженный работник культуры России Перлов - РИА Новости, 19.02.2024

Умер заслуженный работник культуры России Перлов

Заслуженный работник культуры РФ, научный сотрудник Государственного музеи изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Борис Перлов умер на 83-м году жизни,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:38

2024-02-19T19:38

2024-02-19T19:42

культура

россия

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заслуженный работник культуры РФ, научный сотрудник Государственного музеи изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Борис Перлов умер на 83-м году жизни, сообщили в музее. "Борис Ильич Перлов, ведущий научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. А. С. Пушкина, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации ушел из жизни 16 февраля на 83-м году жизни", - сообщается в Telegram-канале музея. Отмечается, что Перлов проработал в Пушкинском музее около 50 лет, 44 из которых хранил коллекцию переднеазиатского искусства. Длительный кропотливый труд привел к публикации в 2014 году первого тома "Клинописных текстов в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина". "Мечтал Борис Ильич подержать в руках и второй", - отметили коллеги Перлова. "Организованный и ответственный, всегда благожелательный, отзывчивый, готовый помочь словом и делом, обладавший прекрасным чувством юмора Борис Ильич был воплощением интеллигентности. Он прожил свою жизнь достойно. Будем помнить", - заключили в музее.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина