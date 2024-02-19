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Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах - РИА Новости, 19.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:44 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/pamfilova-1928250843.html
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах - РИА Новости, 19.02.2024
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах
Новым субъектам РФ предоставляются широкие полномочия, чтобы они могли использовать все формы голосования для обеспечения безопасности на выборах президента,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:44
2024-02-19T14:44
выборы президента россии — 2024
политика
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новым субъектам РФ предоставляются широкие полномочия, чтобы они могли использовать все формы голосования для обеспечения безопасности на выборах президента, сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. &quot;Мы, конечно, в первую очередь исходили из самого главного принципа - максимальная безопасность в таких сложных условиях для четырех субъектов РФ. Именно поэтому широкие полномочия, чтобы можно было варьировать, все виды, формы голосования задействовать так, чтобы не было скопления людей и так далее. То есть, у них очень широкие полномочия, и мы все время идем и будем идти навстречу. Безопасность - главное&quot;, - сказала Памфилова на совещании ЦИК РФ с сенаторами.Кроме того, как стало известно из доклада члена ЦИК РФ Людмилы Маркиной, в четырех новых субъектах зарегистрированы более 4,5 миллионов избирателей. Согласно ее данным, по состоянию на 1 января 2024 года в четырех новых регионах зарегистрировано 4 миллиона 562 тысяч 784 избирателя. В ДНР – 1 миллион 971 тысяч 529 избирателей, в ЛНР - 1 миллион 652 тысяча 441 избиратель, в Запорожской области - 470 тысяч 342 избирателя, в Херсонской области - 468 тысяч 472 избирателя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах

Памфилова: новым регионам даются широкие полномочия на выборах президента 

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаседание Центральной избирательной комиссии России
Заседание Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Заседание Центральной избирательной комиссии России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новым субъектам РФ предоставляются широкие полномочия, чтобы они могли использовать все формы голосования для обеспечения безопасности на выборах президента, сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
«

"Мы, конечно, в первую очередь исходили из самого главного принципа - максимальная безопасность в таких сложных условиях для четырех субъектов РФ. Именно поэтому широкие полномочия, чтобы можно было варьировать, все виды, формы голосования задействовать так, чтобы не было скопления людей и так далее. То есть, у них очень широкие полномочия, и мы все время идем и будем идти навстречу. Безопасность - главное", - сказала Памфилова на совещании ЦИК РФ с сенаторами.

Кроме того, как стало известно из доклада члена ЦИК РФ Людмилы Маркиной, в четырех новых субъектах зарегистрированы более 4,5 миллионов избирателей.
Согласно ее данным, по состоянию на 1 января 2024 года в четырех новых регионах зарегистрировано 4 миллиона 562 тысяч 784 избирателя. В ДНР – 1 миллион 971 тысяч 529 избирателей, в ЛНР - 1 миллион 652 тысяча 441 избиратель, в Запорожской области - 470 тысяч 342 избирателя, в Херсонской области - 468 тысяч 472 избирателя.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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