https://ria.ru/20240219/pamfilova-1928250843.html

Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах

Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах - РИА Новости, 19.02.2024

Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах

Новым субъектам РФ предоставляются широкие полномочия, чтобы они могли использовать все формы голосования для обеспечения безопасности на выборах президента,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:44

2024-02-19T14:44

2024-02-19T14:44

выборы президента россии — 2024

политика

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новым субъектам РФ предоставляются широкие полномочия, чтобы они могли использовать все формы голосования для обеспечения безопасности на выборах президента, сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Мы, конечно, в первую очередь исходили из самого главного принципа - максимальная безопасность в таких сложных условиях для четырех субъектов РФ. Именно поэтому широкие полномочия, чтобы можно было варьировать, все виды, формы голосования задействовать так, чтобы не было скопления людей и так далее. То есть, у них очень широкие полномочия, и мы все время идем и будем идти навстречу. Безопасность - главное", - сказала Памфилова на совещании ЦИК РФ с сенаторами.Кроме того, как стало известно из доклада члена ЦИК РФ Людмилы Маркиной, в четырех новых субъектах зарегистрированы более 4,5 миллионов избирателей. Согласно ее данным, по состоянию на 1 января 2024 года в четырех новых регионах зарегистрировано 4 миллиона 562 тысяч 784 избирателя. В ДНР – 1 миллион 971 тысяч 529 избирателей, в ЛНР - 1 миллион 652 тысяча 441 избиратель, в Запорожской области - 470 тысяч 342 избирателя, в Херсонской области - 468 тысяч 472 избирателя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240219/bulaev-1928237614.html

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политика, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф