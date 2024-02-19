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Палестина призвала суд ООН признать незаконность оккупации Израилем
Палестина призвала суд ООН признать незаконность оккупации Израилем - РИА Новости, 19.02.2024
Палестина призвала суд ООН признать незаконность оккупации Израилем
Палестина просит Международный суд ООН признать незаконной оккупацию Израилем ее территорий, так как это может быть последней надеждой на создание двух... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:58
2024-02-19T14:58
2024-02-19T14:58
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ГААГА, 19 фев — РИА Новости. Палестина просит Международный суд ООН признать незаконной оккупацию Израилем ее территорий, так как это может быть последней надеждой на создание двух государств, заявил на слушаниях представитель палестинской делегации Пол Райклер. В понедельник Международный суд ООН в Гааге начал слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. "Принцип создания двух государств — это то решение, о котором просят Генассамблея ООН и подавляющее большинство ее стран-членов, а также сама Палестина. Это, на самом деле, единственное решение, которое может привести к долгосрочному миру и безопасности как для израильского народа, так и для палестинского", — заявил Райклер на заседании суда. По его словам, вынесение судом ООН консультативного заключения по данному вопросу является критично важным и срочным. "Это, возможно, последняя надежда на решение по созданию двух государств, которое отвечает нуждам двух народов. Суд должен признать незаконным главное препятствие этому решению — оккупацию Израилем Палестины <…> Закон ясен, и он требует того, чтобы постоянная оккупация <…> была признана явно незаконной. Этому продолжающемуся нарушению международного права должен прийти конец", — подчеркнул юрист.
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в мире, палестина, израиль, оон, генеральная ассамблея оон, гаага, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Гаага, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина призвала суд ООН признать незаконность оккупации Израилем
Делегация Палестины призвала суд ООН признать незаконность оккупации Израилем