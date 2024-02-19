https://ria.ru/20240219/okhotniki-1928296051.html
Польские охотники присоединились к протестам фермеров
Польские охотники присоединились к протестам фермеров - РИА Новости, 19.02.2024
Польские охотники присоединились к протестам фермеров
Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:27
2024-02-19T17:27
2024-02-19T17:27
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в соцсетях. "От своего имени, а также всего Общественного комитета протеста охотников я сердечно приглашаю вас и все наше охотничье братство принять участие в акции протеста вместе с фермерами в ближайшем к вам районе", - написал Валихт. Он пояснил, что охотников не устраивает экологическая политика нового правительства. "Мы не согласны с уничтожением польского сельского хозяйства путем делегализации охоты. Устойчивое охотничье, сельское и лесное хозяйство является основой безопасности страны", - заявил Валихт. Он отметил, что охотники должны приходить на протест без оружия, но с чехлами для ружей, куда предложил положить для полицейских мужского и женского пола, которые захотят проверить чехлы, шоколад и цветы. Польские фермеры во вторник 20 февраля усилят свои протесты. Они полностью заблокируют пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927698637.html
https://ria.ru/20240219/embargo-1928239713.html
https://ria.ru/20240216/fermery-1927771588.html
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в мире, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), словакия, киев
В мире, Украина, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Словакия, Киев
Польские охотники присоединились к протестам фермеров
Валихт: польские охотники присоединились к протестам фермеров
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в соцсетях.
"От своего имени, а также всего Общественного комитета протеста охотников я сердечно приглашаю вас и все наше охотничье братство принять участие в акции протеста вместе с фермерами в ближайшем к вам районе", - написал Валихт.
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Он пояснил, что охотников не устраивает экологическая политика нового правительства.
"Мы не согласны с уничтожением польского сельского хозяйства путем делегализации охоты. Устойчивое охотничье, сельское и лесное хозяйство является основой безопасности страны", - заявил Валихт.
Он отметил, что охотники должны приходить на протест без оружия, но с чехлами для ружей, куда предложил положить для полицейских мужского и женского пола, которые захотят проверить чехлы, шоколад и цветы.
Польские фермеры во вторник 20 февраля усилят свои протесты. Они полностью заблокируют пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
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Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Польские фермеры заблокировали последний пункт пропуска с Украиной