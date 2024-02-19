https://ria.ru/20240219/obysk-1928319616.html

СК провел обыск в городской администрации дагестанского Кизилюрта

СК провел обыск в городской администрации дагестанского Кизилюрта - РИА Новости, 19.02.2024

СК провел обыск в городской администрации дагестанского Кизилюрта

Следователи провели обыск в городской администрации дагестанского Кизилюрта в рамках расследования уголовного дела в отношении сотрудницы, подозреваемой в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:24

2024-02-19T19:24

2024-02-19T19:24

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МАХАЧКАЛА, 19 фев - РИА Новости. Следователи провели обыск в городской администрации дагестанского Кизилюрта в рамках расследования уголовного дела в отношении сотрудницы, подозреваемой в получении взятки, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее против сотрудницы мэрии Кизилюрта возбудили дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, 31 января этого года подозреваемая получила от местного жителя 200 тысяч рублей за списание накопившегося долга перед мэрией по договору аренды земельного участка. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения взятки сотрудницей администрации городского округа "город Кизилюрт"… Сегодня следователи провели обыск в администрации города Кизилюрта, в ходе которого изъяли должностные инструкции подозреваемой, электронные носители информации, договор аренды земельного участка и иные документы, имеющие значение для уголовного дела", – говорится в сообщении. Подозреваемую задержали и допросили. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ей меры пресечения, добавили в СК.

https://ria.ru/20240126/dagestan-1923784893.html

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происшествия, кизилюрт, россия, следственный комитет россии (ск рф)