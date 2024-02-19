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При обстреле Макеевки в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/obstrel-1928296597.html
При обстреле Макеевки в ДНР пострадал мирный житель
При обстреле Макеевки в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.02.2024
При обстреле Макеевки в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:30
2024-02-19T17:30
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 19 февраля по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - ранен мужчина 1992 года рождения", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, автопарк в поселке Андреевка получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. О пострадавших не сообщается. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Макеевки в ДНР пострадал мирный житель

Представительство ДНР: при обстреле Макеевки ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 19 февраля по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - ранен мужчина 1992 года рождения", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, автопарк в поселке Андреевка получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. О пострадавших не сообщается.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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