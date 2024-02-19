https://ria.ru/20240219/obstrel-1928296597.html

При обстреле Макеевки в ДНР пострадал мирный житель

При обстреле Макеевки в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.02.2024

При обстреле Макеевки в ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:30

2024-02-19T17:30

2024-02-19T17:30

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 19 февраля по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - ранен мужчина 1992 года рождения", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, автопарк в поселке Андреевка получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. О пострадавших не сообщается. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия