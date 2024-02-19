https://ria.ru/20240219/obstrel-1928237383.html

При обстреле Климовского района Брянской области пострадали два человека

При обстреле Климовского района Брянской области пострадали два человека - РИА Новости, 19.02.2024

При обстреле Климовского района Брянской области пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали при украинском обстреле села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, им оказывают помощь в больнице, сообщил губернатор РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:02

2024-02-19T14:02

2024-02-19T14:12

специальная военная операция на украине

происшествия

климовский район

брянская область

вооруженные силы украины

черниговская область

александр богомаз

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при украинском обстреле села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, им оказывают помощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали два мирных жителя. В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что частично повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники, оперативные и экстренные службы работают на местеКлимовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

климовский район

брянская область

черниговская область

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происшествия, климовский район, брянская область, вооруженные силы украины, черниговская область, александр богомаз