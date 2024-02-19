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При обстреле Климовского района Брянской области пострадали два человека
При обстреле Климовского района Брянской области пострадали два человека - РИА Новости, 19.02.2024
При обстреле Климовского района Брянской области пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали при украинском обстреле села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, им оказывают помощь в больнице, сообщил губернатор РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:02
2024-02-19T14:02
2024-02-19T14:12
специальная военная операция на украине
происшествия
климовский район
брянская область
вооруженные силы украины
черниговская область
александр богомаз
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при украинском обстреле села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, им оказывают помощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали два мирных жителя. В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что частично повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники, оперативные и экстренные службы работают на местеКлимовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Климовский район, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Черниговская область, Александр Богомаз
При обстреле Климовского района Брянской области пострадали два человека
При обстреле села Новые Юрковичи в Брянской области пострадали два человека