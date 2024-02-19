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Украинские войска обстреляли Курскую область - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/obstrel-1928198752.html
Украинские войска обстреляли Курскую область
Украинские войска обстреляли Курскую область - РИА Новости, 19.02.2024
Украинские войска обстреляли Курскую область
Одиннадцать "прилётов" зафиксировано в приграничных сёлах Успеновка и Троицкое Курской области, власти начали подомовой обход и обещают помочь с восстановлением РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:08
2024-02-19T12:08
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Одиннадцать "прилётов" зафиксировано в приграничных сёлах Успеновка и Троицкое Курской области, власти начали подомовой обход и обещают помочь с восстановлением собственникам повреждённого жилья, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Сёла Успеновка и Троицкое Кореневского района Курской области подверглись обстрелу утром в понедельник. "Обстреляны сёла Успеновка и Троицкое в Кореневском районе. В Успеновке зафиксировано 9 прилётов, в Троицком – 2 на территорию частных домовладений", — сообщил Старовойт. Губернатор добавил, что власти начали подомовой обход, и пообещал собственникам пострадавшего имущества помочь с восстановлением.
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происшествия, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
Украинские войска обстреляли Курскую область

Старовойт: ВСУ 11 раз обстреляли два приграничных села в Курской области

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела в одном из приграничных сел Курской области
Последствия обстрела в одном из приграничных сел Курской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела в одном из приграничных сел Курской области
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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Одиннадцать "прилётов" зафиксировано в приграничных сёлах Успеновка и Троицкое Курской области, власти начали подомовой обход и обещают помочь с восстановлением собственникам повреждённого жилья, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Сёла Успеновка и Троицкое Кореневского района Курской области подверглись обстрелу утром в понедельник.
"Обстреляны сёла Успеновка и Троицкое в Кореневском районе. В Успеновке зафиксировано 9 прилётов, в Троицком – 2 на территорию частных домовладений", — сообщил Старовойт.
Губернатор добавил, что власти начали подомовой обход, и пообещал собственникам пострадавшего имущества помочь с восстановлением.
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