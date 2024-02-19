https://ria.ru/20240219/obstrel-1928198752.html

Украинские войска обстреляли Курскую область

Украинские войска обстреляли Курскую область - РИА Новости, 19.02.2024

Украинские войска обстреляли Курскую область

Одиннадцать "прилётов" зафиксировано в приграничных сёлах Успеновка и Троицкое Курской области, власти начали подомовой обход и обещают помочь с восстановлением РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:08

2024-02-19T12:08

2024-02-19T12:08

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Одиннадцать "прилётов" зафиксировано в приграничных сёлах Успеновка и Троицкое Курской области, власти начали подомовой обход и обещают помочь с восстановлением собственникам повреждённого жилья, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Сёла Успеновка и Троицкое Кореневского района Курской области подверглись обстрелу утром в понедельник. "Обстреляны сёла Успеновка и Троицкое в Кореневском районе. В Успеновке зафиксировано 9 прилётов, в Троицком – 2 на территорию частных домовладений", — сообщил Старовойт. Губернатор добавил, что власти начали подомовой обход, и пообещал собственникам пострадавшего имущества помочь с восстановлением.

https://ria.ru/20240217/bespilotnik-1927928579.html

курская область

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происшествия, курская область, роман старовойт