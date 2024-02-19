https://ria.ru/20240219/obstrel-1928172272.html
Интенсивность обстрелов Белгородской области резко снизилась за сутки
Интенсивность обстрелов Белгородской области резко снизилась за сутки - РИА Новости, 19.02.2024
Интенсивность обстрелов Белгородской области резко снизилась за сутки
Интенсивность обстрелов территории Белгородской области со стороны Украины резко сократилась за прошедшие сутки, следует из статистики главы региона Вячеслава... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T10:07
2024-02-19T10:07
2024-02-19T10:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851744880_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_497f4bbe4e32d827201a2e07bb384243.jpg
БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Интенсивность обстрелов территории Белгородской области со стороны Украины резко сократилась за прошедшие сутки, следует из статистики главы региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. По данным губернатора, в воскресенье Белгородский район был обстрелян четыре раза из артиллерии и атакован дроном-камикадзе. Еще в двух приграничных районах, как сообщил Гладков, были найдены взрывоопасный предмет и беспилотник, которые уничтожили специалисты Минобороны РФ. За отчетный день пострадавших и разрушений нет. Согласно данным сводок, интенсивность обстрелов колебалась в начале недели. В пятницу было зафиксировано рекордное количество обстрелов для февраля (109). Однако к субботе интенсивность атак упала более чем в два раза (45), а к воскресенью сократилась в пять раз по сравнению с предыдущим днем. Анализ статистики за прошедшую неделю показывает, что больше всего обстрелов было зафиксировано в Белгородском районе (34%), Шебекинском округе (21%) и Грайворонском округе (17%), в то время как приграничный Борисовский район ни разу за неделю не встречался в сводках. Также отмечается, что в этот период осуществлялись частые атаки беспилотниками на районы, не граничащие с Украиной. "В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущено три артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка - один артиллерийский снаряд. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков в своем Telegram-канале, перечисляя удары, нанесенные в воскресенье. Губернатор уточнил, что в Валуйском округе в селе Солоти найден и ликвидирован инженерной группой Минобороны РФ взрывоопасный предмет. В Волоконовском районе в селе Козловка обнаружен и уничтожен саперами Минобороны РФ украинский беспилотник. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240218/belgorod-1928048659.html
https://ria.ru/20240217/obstrel-1928002890.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851744880_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_051c40ecb97b5885c0d05589c4af4c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
Интенсивность обстрелов Белгородской области резко снизилась за сутки
Гладков: ВСУ за сутки выпустили четыре снаряда по Белгородской области
БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Интенсивность обстрелов территории Белгородской области со стороны Украины резко сократилась за прошедшие сутки, следует из статистики главы региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.
По данным губернатора, в воскресенье Белгородский район
был обстрелян четыре раза из артиллерии и атакован дроном-камикадзе. Еще в двух приграничных районах, как сообщил Гладков, были найдены взрывоопасный предмет и беспилотник, которые уничтожили специалисты Минобороны РФ. За отчетный день пострадавших и разрушений нет.
Белгородскую область за сутки атаковали 17 украинских беспилотников
Согласно данным сводок, интенсивность обстрелов колебалась в начале недели. В пятницу было зафиксировано рекордное количество обстрелов для февраля (109). Однако к субботе интенсивность атак упала более чем в два раза (45), а к воскресенью сократилась в пять раз по сравнению с предыдущим днем. Анализ статистики за прошедшую неделю показывает, что больше всего обстрелов было зафиксировано в Белгородском районе (34%), Шебекинском округе (21%) и Грайворонском округе (17%), в то время как приграничный Борисовский район ни разу за неделю не встречался в сводках. Также отмечается, что в этот период осуществлялись частые атаки беспилотниками на районы, не граничащие с Украиной.
"В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущено три артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка - один артиллерийский снаряд. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков в своем Telegram-канале, перечисляя удары, нанесенные в воскресенье.
Губернатор уточнил, что в Валуйском округе в селе Солоти найден и ликвидирован инженерной группой Минобороны РФ взрывоопасный предмет. В Волоконовском районе в селе Козловка обнаружен и уничтожен саперами Минобороны РФ украинский беспилотник.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
При обстреле белгородского села Безымено пострадал человек