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Источник: ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/obstrel-1928167181.html
Источник: ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левобережью Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 19.02.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левобережью Херсонской области
Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:52
2024-02-19T09:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 19 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ нанесли по населенным пунктам области 19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты боевики киевского режима нанесли еще 21 удар по области", - сообщил источник. Под огнем оказались девять населенных пунктов: Казачьи Лагери, Новая Каховка, Кардашинка, Новая Маячка, Обрывка, Алешки, Днепряны, Корсунка и Подстепное. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется. Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ на херсонском направлении заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, БМП и три автомобиля.
https://ria.ru/20231215/obstrel-1915964494.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левобережью Херсонской области

ВСУ за сутки 40 раз обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ нанесли по населенным пунктам области 19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты боевики киевского режима нанесли еще 21 удар по области", - сообщил источник.
Автомобиль скорой помощи, попавший под обстрел со стороны ВСУ на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
ВСУ обстреляли машину скорой в Херсонской области
15 декабря 2023, 10:45
Под огнем оказались девять населенных пунктов: Казачьи Лагери, Новая Каховка, Кардашинка, Новая Маячка, Обрывка, Алешки, Днепряны, Корсунка и Подстепное.
Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется.
Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ на херсонском направлении заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, БМП и три автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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