https://ria.ru/20240219/obstrel-1928167181.html
Источник: ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левобережью Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 19.02.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левобережью Херсонской области
Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:52
2024-02-19T09:52
2024-02-19T09:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 19 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ нанесли по населенным пунктам области 19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты боевики киевского режима нанесли еще 21 удар по области", - сообщил источник. Под огнем оказались девять населенных пунктов: Казачьи Лагери, Новая Каховка, Кардашинка, Новая Маячка, Обрывка, Алешки, Днепряны, Корсунка и Подстепное. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется. Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ на херсонском направлении заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, БМП и три автомобиля.
https://ria.ru/20231215/obstrel-1915964494.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левобережью Херсонской области
ВСУ за сутки 40 раз обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области