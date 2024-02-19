https://ria.ru/20240219/obstrel-1928167181.html

Источник: ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левобережью Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 19.02.2024

Источник: ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левобережью Херсонской области

Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T09:52

2024-02-19T09:52

2024-02-19T09:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 19 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ нанесли по населенным пунктам области 19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты боевики киевского режима нанесли еще 21 удар по области", - сообщил источник. Под огнем оказались девять населенных пунктов: Казачьи Лагери, Новая Каховка, Кардашинка, Новая Маячка, Обрывка, Алешки, Днепряны, Корсунка и Подстепное. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется. Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ на херсонском направлении заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, БМП и три автомобиля.

https://ria.ru/20231215/obstrel-1915964494.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия