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ЭКОВАС в ближайшее время отменит санкции против Нигера, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024
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11:44 19.02.2024 (обновлено: 11:46 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/niger-1928193401.html
ЭКОВАС в ближайшее время отменит санкции против Нигера, пишут СМИ
ЭКОВАС в ближайшее время отменит санкции против Нигера, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024
ЭКОВАС в ближайшее время отменит санкции против Нигера, пишут СМИ
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ближайшее время отменит санкции против Нигера, которые были введены после военного переворота в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:44
2024-02-19T11:46
в мире
нигер
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
экономическое сообщество стран западной африки
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ближайшее время отменит санкции против Нигера, которые были введены после военного переворота в стране, сообщает издание Jeune Afrique со ссылкой на информированные источники. По данным издания, объявление об отмене санкций должно быть сделано до начала священного месяца Рамадан 10 марта. "Санкции не были введены надолго. Они должны были положить конец волне государственных переворотов и вернуть на пост президента Нигера Мохамеда Базума. Однако это не сработало, и поэтому наш долг как политических лидеров пересмотреть это решение", - заявил изданию министр одной из западноафриканских стран. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани. Уже 10 августа Чиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
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в мире, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, экономическое сообщество стран западной африки
В мире, Нигер, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Экономическое сообщество стран Западной Африки
ЭКОВАС в ближайшее время отменит санкции против Нигера, пишут СМИ

Jeune Afrique: ЭКОВАС в ближайшее время отменит санкции против Нигера

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаг Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС)
Флаг Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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Флаг Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ближайшее время отменит санкции против Нигера, которые были введены после военного переворота в стране, сообщает издание Jeune Afrique со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, объявление об отмене санкций должно быть сделано до начала священного месяца Рамадан 10 марта.
«
"Санкции не были введены надолго. Они должны были положить конец волне государственных переворотов и вернуть на пост президента Нигера Мохамеда Базума. Однако это не сработало, и поэтому наш долг как политических лидеров пересмотреть это решение", - заявил изданию министр одной из западноафриканских стран.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани. Уже 10 августа Чиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
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В миреНигерМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023Экономическое сообщество стран Западной Африки
 
 
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