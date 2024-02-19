https://ria.ru/20240219/natsizm-1928183406.html

Западная хунта ставила медэксперименты на украинцах, заявила сенатор

Западная хунта ставила медэксперименты на украинцах, заявила сенатор - РИА Новости, 19.02.2024

Западная хунта ставила медэксперименты на украинцах, заявила сенатор

"Западная хунта" остаётся верна нацистской идеологии, их цинизм в отношении экспериментов на украинцах шокирует, заявила вице-спикер Совфеда, сопредседатель... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T10:55

2024-02-19T10:55

2024-02-19T10:55

киев

инна святенко

вячеслав володин

анна кузнецова

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украина

мариуполь

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. "Западная хунта" остаётся верна нацистской идеологии, их цинизм в отношении экспериментов на украинцах шокирует, заявила вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко. "Как видим, цинизм Запада в отношении Украины и безнравственность киевского режима по отношению к собственному народу уже ничем не прикрыты. Они шокируют и, честно говоря, мало удивляют. Стало известно, что в Мариуполе ещё до освобождения города как минимум восемь больниц испытывали новые западные лекарства для крупнейших фармкомпаний, включая Pfizer и Astra Zeneca. Тогда тысячи горожан, включая новорожденных, подвергались смертельному риску при тестировании, зачастую ничего не подозревая", - сказала Святенко на заседании комиссии. По её словам, всё это убеждает, что "западная хунта" и её "содержанты" остаются верны "нацистской идеологии, и другие народы для них – всего лишь расходный материал для экспериментов". "Я хочу поручить члену парламентской комиссии, сенатору от ДНР Никоноровой Наталье Юрьевне изучить на месте ситуацию во время визита в регион и организовать контакты со всеми ведомствами, которые сейчас занимаются расследованием обстоятельств, и в апреле доложить комиссии о необходимости включения полученных материалов в наш итоговый доклад", - добавила Святенко. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20240218/usa-1928079130.html

https://ria.ru/20240217/ukraina-1928005343.html

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киев, инна святенко, вячеслав володин, анна кузнецова, совет федерации рф, госдума рф, украина, мариуполь, в мире