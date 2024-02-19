Рейтинг@Mail.ru
Трамп хотел объявить о выходе из НАТО в 2018 году, заявил его экс-советник - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/nato-1928319450.html
Трамп хотел объявить о выходе из НАТО в 2018 году, заявил его экс-советник
Трамп хотел объявить о выходе из НАТО в 2018 году, заявил его экс-советник - РИА Новости, 19.02.2024
Трамп хотел объявить о выходе из НАТО в 2018 году, заявил его экс-советник
Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания будет добиваться фактической ликвидации НАТО, из которого он уже хотел выйти, заявил Джон Болтон, более... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:23
2024-02-19T19:23
в мире
сша
дональд трамп
джон болтон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания будет добиваться фактической ликвидации НАТО, из которого он уже хотел выйти, заявил Джон Болтон, более года занимавший пост советника по национальной безопасности при 45-м президенте США. В интервью газете Washington Post экс-советник ссылается на саммит альянса в июле 2018 года в Брюсселе. По словам Болтона, он и госсекретарь Майк Помпео до последнего момента не знали, намерен ли Трамп "взорвать" НАТО. Болтон вспоминает, как Трамп подозвал его к своему месту у овального стола, где сидели мировые лидеры. "Должны ли мы сейчас войти в историю и выйти из НАТО?" - спросил Трамп, готовясь к выступлению. По словам Болтона, он предложил Трампу "подойти к черте, но не пересекать ее". Экс-советник заявил, что, по его мнению, Трамп будет искать способ уничтожить альянс, если его переизберут. "Он никогда не терял желания выйти из него", - сказал экс-советник Трампа газете. Большинство бывших сотрудников администрации Трампа называют его выпады в адрес НАТО тактикой ведения переговоров и давления, призванного заставить союзников увеличить военные расходы. Считается, что эти заявления не связаны со стремлением действительно покинуть альянс. Болтон, однако, не разделяет этой уверенности. "Если люди говорят, что он просто торгуется, значит, они не слышали Трампа напрямую, как это делал я", - сказал он. Согласно предварительным результатам голосования, Трамп одерживает победу на выборах кандидата на президентские выборы в США от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки данных из 99-100% округов. Второе место занимает губернатор Флориды Рон Десантис, тройку лидеров замыкает экс-постпред при ООН Никки Хейли. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис, Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
https://ria.ru/20240215/vlast-1927449265.html
https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b7c77b1b8213f4be597dd40071ac35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джон болтон, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Джон Болтон, НАТО
Трамп хотел объявить о выходе из НАТО в 2018 году, заявил его экс-советник

Экс-советник: Трамп в случае победы на выборах будет добиваться ликвидации НАТО

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания будет добиваться фактической ликвидации НАТО, из которого он уже хотел выйти, заявил Джон Болтон, более года занимавший пост советника по национальной безопасности при 45-м президенте США.
В интервью газете Washington Post экс-советник ссылается на саммит альянса в июле 2018 года в Брюсселе. По словам Болтона, он и госсекретарь Майк Помпео до последнего момента не знали, намерен ли Трамп "взорвать" НАТО.
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Штатах вырабатывают план капитуляции
Вчера, 08:00
Болтон вспоминает, как Трамп подозвал его к своему месту у овального стола, где сидели мировые лидеры. "Должны ли мы сейчас войти в историю и выйти из НАТО?" - спросил Трамп, готовясь к выступлению. По словам Болтона, он предложил Трампу "подойти к черте, но не пересекать ее".
Экс-советник заявил, что, по его мнению, Трамп будет искать способ уничтожить альянс, если его переизберут. "Он никогда не терял желания выйти из него", - сказал экс-советник Трампа газете.
Большинство бывших сотрудников администрации Трампа называют его выпады в адрес НАТО тактикой ведения переговоров и давления, призванного заставить союзников увеличить военные расходы. Считается, что эти заявления не связаны со стремлением действительно покинуть альянс. Болтон, однако, не разделяет этой уверенности. "Если люди говорят, что он просто торгуется, значит, они не слышали Трампа напрямую, как это делал я", - сказал он.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Не такие, как все: великий американский миф умер
15 февраля, 08:00
Согласно предварительным результатам голосования, Трамп одерживает победу на выборах кандидата на президентские выборы в США от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки данных из 99-100% округов. Второе место занимает губернатор Флориды Рон Десантис, тройку лидеров замыкает экс-постпред при ООН Никки Хейли.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис, Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Трамп захотел сдать Европу России
12 февраля, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампДжон БолтонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала