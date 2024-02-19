https://ria.ru/20240219/nato-1928319450.html

Трамп хотел объявить о выходе из НАТО в 2018 году, заявил его экс-советник

Трамп хотел объявить о выходе из НАТО в 2018 году, заявил его экс-советник - РИА Новости, 19.02.2024

Трамп хотел объявить о выходе из НАТО в 2018 году, заявил его экс-советник

Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания будет добиваться фактической ликвидации НАТО, из которого он уже хотел выйти, заявил Джон Болтон, более... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:23

2024-02-19T19:23

2024-02-19T19:23

в мире

сша

дональд трамп

джон болтон

нато

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания будет добиваться фактической ликвидации НАТО, из которого он уже хотел выйти, заявил Джон Болтон, более года занимавший пост советника по национальной безопасности при 45-м президенте США. В интервью газете Washington Post экс-советник ссылается на саммит альянса в июле 2018 года в Брюсселе. По словам Болтона, он и госсекретарь Майк Помпео до последнего момента не знали, намерен ли Трамп "взорвать" НАТО. Болтон вспоминает, как Трамп подозвал его к своему месту у овального стола, где сидели мировые лидеры. "Должны ли мы сейчас войти в историю и выйти из НАТО?" - спросил Трамп, готовясь к выступлению. По словам Болтона, он предложил Трампу "подойти к черте, но не пересекать ее". Экс-советник заявил, что, по его мнению, Трамп будет искать способ уничтожить альянс, если его переизберут. "Он никогда не терял желания выйти из него", - сказал экс-советник Трампа газете. Большинство бывших сотрудников администрации Трампа называют его выпады в адрес НАТО тактикой ведения переговоров и давления, призванного заставить союзников увеличить военные расходы. Считается, что эти заявления не связаны со стремлением действительно покинуть альянс. Болтон, однако, не разделяет этой уверенности. "Если люди говорят, что он просто торгуется, значит, они не слышали Трампа напрямую, как это делал я", - сказал он. Согласно предварительным результатам голосования, Трамп одерживает победу на выборах кандидата на президентские выборы в США от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки данных из 99-100% округов. Второе место занимает губернатор Флориды Рон Десантис, тройку лидеров замыкает экс-постпред при ООН Никки Хейли. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис, Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

https://ria.ru/20240215/vlast-1927449265.html

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп, джон болтон, нато