В Мюнхене обсуждали возможность атаки со стороны России, пишут СМИ
Bloomberg: на конференции в Мюнхене обсуждали возможность атаки России на НАТО
© AP Photo / Matthias SchraderУчастники Мюнхенской конференции по безопасности. 18 февраля 2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Участники Мюнхенской конференции по безопасности. 18 февраля 2024
ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Члены НАТО на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности в очередной обсуждали возможность атаки на одно из государств-членов альянса со стороны России на фоне растущего беспокойства из-за неспособности США обеспечить военную поддержку Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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"Сейчас члены НАТО ведут приватные разговоры о российской атаке на одного из них как об угрозе, которая требует срочного реагирования", — говорится в публикации.
Отмечается, что в Североатлантическом альянсе растет сомнение в том, что США сохранят свою традиционную роль защитника Европы.
Кроме того, высокопоставленные представители оборонных ведомств на конференции по безопасности открыто высказывали беспокойство из-за "провала США в предоставлении миллиардов долларов Украине", заявляя об уже прорабатываемых сценариях, при которых отсутствие помощи может повлечь прямую атаку Москвы на НАТО.
"По словам одного чиновника, который, как и другие опрошенные, попросил не называть своего имени при обсуждении частных разговоров, по сравнению с решениями предыдущих собраний, в этом году в Мюнхене преобладали настроения неопределенности", — указывает издание.
При этом глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Блумберг, что атака на НАТО "может произойти в течение от пяти до восьми лет".
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.