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В Мюнхене обсуждали возможность атаки со стороны России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024
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03:37 19.02.2024 (обновлено: 10:20 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/nato-1928144730.html
В Мюнхене обсуждали возможность атаки со стороны России, пишут СМИ
В Мюнхене обсуждали возможность атаки со стороны России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024
В Мюнхене обсуждали возможность атаки со стороны России, пишут СМИ
Члены НАТО на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности в очередной обсуждали возможность атаки на одно из государств-членов альянса со стороны России на... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T03:37
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россия
мюнхен
нато
борис писториус
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Члены НАТО на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности в очередной обсуждали возможность атаки на одно из государств-членов альянса со стороны России на фоне растущего беспокойства из-за неспособности США обеспечить военную поддержку Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. &quot;Сейчас члены НАТО ведут приватные разговоры о российской атаке на одного из них как об угрозе, которая требует срочного реагирования&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что в Североатлантическом альянсе растет сомнение в том, что США сохранят свою традиционную роль защитника Европы. Кроме того, высокопоставленные представители оборонных ведомств на конференции по безопасности открыто высказывали беспокойство из-за "провала США в предоставлении миллиардов долларов Украине", заявляя об уже прорабатываемых сценариях, при которых отсутствие помощи может повлечь прямую атаку Москвы на НАТО. "По словам одного чиновника, который, как и другие опрошенные, попросил не называть своего имени при обсуждении частных разговоров, по сравнению с решениями предыдущих собраний, в этом году в Мюнхене преобладали настроения неопределенности", — указывает издание. При этом глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Блумберг, что атака на НАТО "может произойти в течение от пяти до восьми лет". Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928125835.html
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россия, мюнхен, нато, борис писториус, в мире
Россия, Мюнхен, НАТО, Борис Писториус, В мире
В Мюнхене обсуждали возможность атаки со стороны России, пишут СМИ

Bloomberg: на конференции в Мюнхене обсуждали возможность атаки России на НАТО

© AP Photo / Matthias SchraderУчастники Мюнхенской конференции по безопасности. 18 февраля 2024
Участники Мюнхенской конференции по безопасности. 18 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Участники Мюнхенской конференции по безопасности. 18 февраля 2024
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Члены НАТО на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности в очередной обсуждали возможность атаки на одно из государств-членов альянса со стороны России на фоне растущего беспокойства из-за неспособности США обеспечить военную поддержку Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«

"Сейчас члены НАТО ведут приватные разговоры о российской атаке на одного из них как об угрозе, которая требует срочного реагирования", — говорится в публикации.

Отмечается, что в Североатлантическом альянсе растет сомнение в том, что США сохранят свою традиционную роль защитника Европы.
Кроме того, высокопоставленные представители оборонных ведомств на конференции по безопасности открыто высказывали беспокойство из-за "провала США в предоставлении миллиардов долларов Украине", заявляя об уже прорабатываемых сценариях, при которых отсутствие помощи может повлечь прямую атаку Москвы на НАТО.
"По словам одного чиновника, который, как и другие опрошенные, попросил не называть своего имени при обсуждении частных разговоров, по сравнению с решениями предыдущих собраний, в этом году в Мюнхене преобладали настроения неопределенности", — указывает издание.
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При этом глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Блумберг, что атака на НАТО "может произойти в течение от пяти до восьми лет".
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
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