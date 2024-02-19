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Солдаты НАТО воюют на Украине под видом наемников, заявили в Минобороны

Солдаты НАТО воюют на Украине под видом наемников, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024

Солдаты НАТО воюют на Украине под видом наемников, заявили в Минобороны

Военнослужащие НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине, заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T01:29

2024-02-19T01:29

2024-02-19T08:34

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Военнослужащие НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине, заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда". "Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов", — сказал Рудской.По его словам, офицеры НАТО "непосредственно" осуществляют подготовку военных операций украинских вооружённых сил. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается. В декабре Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.Как ранее сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.

https://ria.ru/20240215/naemnik-1927612447.html

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россия, украина, европа, нато, сергей рудской, в мире