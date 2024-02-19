https://ria.ru/20240219/napadenie-1928290941.html

Принадлежащее США судно подверглось второй за сутки атаке у берегов Йемена

Принадлежащее США судно подверглось второй за сутки атаке у берегов Йемена - РИА Новости, 19.02.2024

Принадлежащее США судно подверглось второй за сутки атаке у берегов Йемена

Принадлежащее США торговое судно под греческим флагом подверглось второй за сутки атаке вблизи йеменского порта Адена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:10

2024-02-19T17:10

2024-02-19T17:42

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Принадлежащее США торговое судно под греческим флагом подверглось второй за сутки атаке вблизи йеменского порта Адена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. "Принадлежащий США балкер под греческим флагом сообщил о втором инциденте примерно в 81 морской миле к юго-востоку от йеменского Адена", — говорится в публикации. По данным агентства, снаряд упал в воду в десяти-пятнадцати метрах от правого борта судна.О первой атаке на балкер в 100 морских милях к востоку от Адена рассказало днем в понедельник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах Соединенного Королевства. О повреждениях и пострадавших среди экипажа не сообщалось.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, а затем американские и британские военные корабли. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.В движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240218/bespilotnik-1928113229.html

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в мире, сша, красное море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, аден