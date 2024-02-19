https://ria.ru/20240219/most-1928202008.html
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 19.02.2024
На Крымском мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, прерванное днем в понедельник более чем на час, восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:20
2024-02-19T12:20
2024-02-19T12:20
крымский мост
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, прерванное днем в понедельник более чем на час, восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли днем в понедельник в 10.52 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 12.12 мск.
https://ria.ru/20240219/ugrozy-1928161123.html
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крымский мост, общество
На Крымском мосту восстановили движение
Крымский мост открыли для движения транспорта