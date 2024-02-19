https://ria.ru/20240219/moskva-1928215393.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 19.02.2024
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил до среды "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:49
2024-02-19T12:49
2024-02-19T12:49
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до среды "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице на дорогах в Москве и Подмосковье действует до 11.00 21 февраля.
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московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы