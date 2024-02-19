https://ria.ru/20240219/moskva-1928151082.html

Собянин спрогнозировал численность населения Москвы к 2030 году

Собянин спрогнозировал численность населения Москвы к 2030 году - РИА Новости, 19.02.2024

Собянин спрогнозировал численность населения Москвы к 2030 году

Порядка 14 миллионов человек, по прогнозам, будет проживать в Москве к 2030 году, а общее население Московского столичного региона к этому времени может достичь РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T07:33

2024-02-19T07:33

2024-02-19T07:37

общество

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Порядка 14 миллионов человек, по прогнозам, будет проживать в Москве к 2030 году, а общее население Московского столичного региона к этому времени может достичь 23 миллионов, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня нас 13 миллионов человек, к 2030 году, по прогнозам, будет приблизительно 14 миллионов. Добавим к этому 9 миллионов жителей Подмосковья. Итого - всего через шесть-семь лет в Московской агломерации будет проживать примерно 23 миллиона человек. Рост населения - это необходимое условие для развития, но вместе с ростом населения будет увеличиваться и нагрузка на транспортную систему", - говорится в сообщении. Развитие транспорта должно опережать рост населения и экономики Московской агломерации, уверен Собянин.

https://ria.ru/20240215/dostup-1927646870.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин