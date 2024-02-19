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Оппозиция в Молдавии рассказала, как Запад пытается переписать историю - РИА Новости, 19.02.2024
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14:33 19.02.2024 (обновлено: 14:34 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/moldavia-1928247379.html
Оппозиция в Молдавии рассказала, как Запад пытается переписать историю
Оппозиция в Молдавии рассказала, как Запад пытается переписать историю - РИА Новости, 19.02.2024
Оппозиция в Молдавии рассказала, как Запад пытается переписать историю
Власти Молдавии под руководством западных кураторов пытаются уничтожить памятники советским солдатам и переписать историю страны, заявила оппозиционный депутат... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:33
2024-02-19T14:34
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КИШИНЕВ, 19 фев — РИА Новости. Власти Молдавии под руководством западных кураторов пытаются уничтожить памятники советским солдатам и переписать историю страны, заявила оппозиционный депутат парламента Ирина Лозован в Telegram-канале. Глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович сообщил в воскресенье, что администрациям населенных пунктов в Молдавии негласно запрещают включать восстановление памятников советским воинам в проекты финансирования, грозя отказать в выделении гранта. "Западные заказчики стараются переписать историю, уничтожить памятники советским солдатам, но мы не позволим этого. Одной рукой власти под управлением западных кураторов отодвигают подальше символы победы, а другой - пытаются милитаризировать Молдавию, сделав из нее плацдарм для чужих военных конфликтов", — написала Лозован.По ее словам, запрет заботиться о советских воинских захоронениях и мемориалах — это то, "чего никогда не должно было случиться". "Это наглядный шаг на европути: забыть о тех, кто отдал жизни, освобождая эту самую Европу от фашистского зла. В Молдавии множество мемориалов советским воинам. Память о павших во Второй мировой войне должна храниться вечно. Эту память и уважение к освободителям мы должны передавать из поколения в поколение", — подчеркнула депутат. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.
https://ria.ru/20240218/moldavia-1928088291.html
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в мире, молдавия, европа
В мире, Молдавия, Европа
Оппозиция в Молдавии рассказала, как Запад пытается переписать историю

Оппозиционный депутат Лозован: Запад пытается переписать историю Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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КИШИНЕВ, 19 фев — РИА Новости. Власти Молдавии под руководством западных кураторов пытаются уничтожить памятники советским солдатам и переписать историю страны, заявила оппозиционный депутат парламента Ирина Лозован в Telegram-канале.
Глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович сообщил в воскресенье, что администрациям населенных пунктов в Молдавии негласно запрещают включать восстановление памятников советским воинам в проекты финансирования, грозя отказать в выделении гранта.
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"Западные заказчики стараются переписать историю, уничтожить памятники советским солдатам, но мы не позволим этого. Одной рукой власти под управлением западных кураторов отодвигают подальше символы победы, а другой - пытаются милитаризировать Молдавию, сделав из нее плацдарм для чужих военных конфликтов", — написала Лозован.
По ее словам, запрет заботиться о советских воинских захоронениях и мемориалах — это то, "чего никогда не должно было случиться".
"Это наглядный шаг на европути: забыть о тех, кто отдал жизни, освобождая эту самую Европу от фашистского зла. В Молдавии множество мемориалов советским воинам. Память о павших во Второй мировой войне должна храниться вечно. Эту память и уважение к освободителям мы должны передавать из поколения в поколение", — подчеркнула депутат.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.
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