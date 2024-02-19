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Максим Фатеев: детская мода создает и сохраняет семейные ценности - РИА Новости, 19.02.2024
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18:50 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/moda-1928312289.html
Максим Фатеев: детская мода создает и сохраняет семейные ценности
Максим Фатеев: детская мода создает и сохраняет семейные ценности - РИА Новости, 19.02.2024
Максим Фатеев: детская мода создает и сохраняет семейные ценности
Международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2024. Весна", собравшая более 250 компаний из восьми стран, открылась в понедельник в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:50
2024-02-19T18:50
экспоцентр
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белоруссия
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2024. Весна", собравшая более 250 компаний из восьми стран, открылась в понедельник в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". "Выставка проходит уже в 31-й раз. В 2024 году она проводится в объявленный президентом РФ Владимиром Путиным Год семьи. Вопросы охраны детства, построения нормальной семьи, сохранения семейных ценностей крайне важны для всех граждан Российской Федерации. И детская мода, одежда, обувь - немаловажная часть создания и сохранения семейных ценностей", - сказал РИА Новости врио генерального директора АО "Экспоцентр" Максим Фатеев. Организатором выставки выступил "Экспоцентр" под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. "Выставка занимает 5300 квадратных метров. Участие в ней принимают более 250 компаний из восьми стран", - сообщил Фатеев. В экспозиции представлена продукция из России, Австрии, Белоруссии, Италии, Китая, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. "В этом году более 700 квадратных метров занимает представительство турецких компаний, где представлено 25 брендов", - добавил Фатеев. Руководитель "Экспоцентра" особо подчеркнул, что 80% участников выставки - российские производители детской одежды, которые представили разнообразную продукцию от эконом- до люкс-сегмента. В частности, на пяти коллективных региональных стендах представлены товары производителей детской одежды из Вологодской, Костромской, Курской, Нижегородской областей и Краснодарского края. Деловая программа выставки включает около 30 мероприятий с участием экспертов отрасли. В этом году бизнес-программу открыла конференция "Кадры в легкой промышленности: проблемы и решения". "Мы нацелены на то, чтобы в наших выставках каждый год участвовали молодые специалисты, студенты вузов и колледжей. Они будут встречаться здесь с профессионалами, с представителями крупнейших брендов, компаний, с руководителями и средним менеджментом", - сказал Фатеев. Руководитель "Экспоцентра" отметил, что выставочные мероприятия включают и наставническую работу. "Крайне важно, чтобы молодежь оставалась в стране, проходила профессиональную подготовку по высочайшим стандартам, перенимала опыт предыдущих поколений, креативила новые идеи в соответствии с девизом "Экспоцентра": "Демонстрируем будущее", - подчеркнул Фатеев. Выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2024. Весна" будет работать до 22 февраля в павильоне №7 "Экспоцентра".
https://ria.ru/20230926/ekspotsentr-1898803184.html
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экспоцентр, россия, австрия, белоруссия, мода, дизайн, предприниматели
Экспоцентр, Россия, Австрия, Белоруссия, мода, Дизайн, Предприниматели

Максим Фатеев: детская мода создает и сохраняет семейные ценности

© Фото : АО "Экспоцентр"Врио генерального директора АО "Экспоцентр" Максим Фатеев
Врио генерального директора АО Экспоцентр Максим Фатеев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : АО "Экспоцентр"
Врио генерального директора АО "Экспоцентр" Максим Фатеев
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2024. Весна", собравшая более 250 компаний из восьми стран, открылась в понедельник в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".
"Выставка проходит уже в 31-й раз. В 2024 году она проводится в объявленный президентом РФ Владимиром Путиным Год семьи. Вопросы охраны детства, построения нормальной семьи, сохранения семейных ценностей крайне важны для всех граждан Российской Федерации. И детская мода, одежда, обувь - немаловажная часть создания и сохранения семейных ценностей", - сказал РИА Новости врио генерального директора АО "Экспоцентр" Максим Фатеев.
Организатором выставки выступил "Экспоцентр" под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
«
"Выставка занимает 5300 квадратных метров. Участие в ней принимают более 250 компаний из восьми стран", - сообщил Фатеев.
В экспозиции представлена продукция из России, Австрии, Белоруссии, Италии, Китая, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.
«
"В этом году более 700 квадратных метров занимает представительство турецких компаний, где представлено 25 брендов", - добавил Фатеев.
Руководитель "Экспоцентра" особо подчеркнул, что 80% участников выставки - российские производители детской одежды, которые представили разнообразную продукцию от эконом- до люкс-сегмента.
В Экспоцентре открылся блок детских выставок
В "Экспоцентре" открылся блок детских выставок
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В частности, на пяти коллективных региональных стендах представлены товары производителей детской одежды из Вологодской, Костромской, Курской, Нижегородской областей и Краснодарского края.
Деловая программа выставки включает около 30 мероприятий с участием экспертов отрасли. В этом году бизнес-программу открыла конференция "Кадры в легкой промышленности: проблемы и решения".
«
"Мы нацелены на то, чтобы в наших выставках каждый год участвовали молодые специалисты, студенты вузов и колледжей. Они будут встречаться здесь с профессионалами, с представителями крупнейших брендов, компаний, с руководителями и средним менеджментом", - сказал Фатеев.
Руководитель "Экспоцентра" отметил, что выставочные мероприятия включают и наставническую работу.
"Крайне важно, чтобы молодежь оставалась в стране, проходила профессиональную подготовку по высочайшим стандартам, перенимала опыт предыдущих поколений, креативила новые идеи в соответствии с девизом "Экспоцентра": "Демонстрируем будущее", - подчеркнул Фатеев.
Выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2024. Весна" будет работать до 22 февраля в павильоне №7 "Экспоцентра".
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ЭкспоцентрРоссияАвстрияБелоруссиямодаДизайнПредприниматели
 
 
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