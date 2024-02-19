https://ria.ru/20240219/moda-1928312289.html

Максим Фатеев: детская мода создает и сохраняет семейные ценности

Максим Фатеев: детская мода создает и сохраняет семейные ценности - РИА Новости, 19.02.2024

Максим Фатеев: детская мода создает и сохраняет семейные ценности

Международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2024. Весна", собравшая более 250 компаний из восьми стран, открылась в понедельник в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T18:50

2024-02-19T18:50

2024-02-19T18:50

экспоцентр

россия

австрия

белоруссия

мода

дизайн

предприниматели

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2024. Весна", собравшая более 250 компаний из восьми стран, открылась в понедельник в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". "Выставка проходит уже в 31-й раз. В 2024 году она проводится в объявленный президентом РФ Владимиром Путиным Год семьи. Вопросы охраны детства, построения нормальной семьи, сохранения семейных ценностей крайне важны для всех граждан Российской Федерации. И детская мода, одежда, обувь - немаловажная часть создания и сохранения семейных ценностей", - сказал РИА Новости врио генерального директора АО "Экспоцентр" Максим Фатеев. Организатором выставки выступил "Экспоцентр" под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. "Выставка занимает 5300 квадратных метров. Участие в ней принимают более 250 компаний из восьми стран", - сообщил Фатеев. В экспозиции представлена продукция из России, Австрии, Белоруссии, Италии, Китая, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. "В этом году более 700 квадратных метров занимает представительство турецких компаний, где представлено 25 брендов", - добавил Фатеев. Руководитель "Экспоцентра" особо подчеркнул, что 80% участников выставки - российские производители детской одежды, которые представили разнообразную продукцию от эконом- до люкс-сегмента. В частности, на пяти коллективных региональных стендах представлены товары производителей детской одежды из Вологодской, Костромской, Курской, Нижегородской областей и Краснодарского края. Деловая программа выставки включает около 30 мероприятий с участием экспертов отрасли. В этом году бизнес-программу открыла конференция "Кадры в легкой промышленности: проблемы и решения". "Мы нацелены на то, чтобы в наших выставках каждый год участвовали молодые специалисты, студенты вузов и колледжей. Они будут встречаться здесь с профессионалами, с представителями крупнейших брендов, компаний, с руководителями и средним менеджментом", - сказал Фатеев. Руководитель "Экспоцентра" отметил, что выставочные мероприятия включают и наставническую работу. "Крайне важно, чтобы молодежь оставалась в стране, проходила профессиональную подготовку по высочайшим стандартам, перенимала опыт предыдущих поколений, креативила новые идеи в соответствии с девизом "Экспоцентра": "Демонстрируем будущее", - подчеркнул Фатеев. Выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2024. Весна" будет работать до 22 февраля в павильоне №7 "Экспоцентра".

https://ria.ru/20230926/ekspotsentr-1898803184.html

https://ria.ru/20240118/vystavki-1922204532.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экспоцентр, россия, австрия, белоруссия, мода, дизайн, предприниматели