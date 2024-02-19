https://ria.ru/20240219/mishustin-1928257005.html

Мишустин заявил о продолжении создания защитных сооружений на линии фронта

Мишустин заявил о продолжении создания защитных сооружений на линии фронта - РИА Новости, 19.02.2024

Мишустин заявил о продолжении создания защитных сооружений на линии фронта

Работа по возведению фортификационных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения и на приграничных территориях продолжается, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:07

2024-02-19T15:07

2024-02-19T15:21

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

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луганская народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работа по возведению фортификационных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения и на приграничных территориях продолжается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Возводились и укреплялись фортификационные сооружения, как вдоль линии боевого соприкосновения войск, так и вдоль приграничных территорий. Такая работа продолжается", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.Мишустин отметил, что важным направлением является организация мирной жизни в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Для интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство страны и выведения их на общероссийский уровень была также запущена комплексная программа развития, включающая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование, культуру и спорт, утверждена профильная государственная программа, было восстановлено более 18 тысяч объектов, среди которых 6,5 тысяч жилых домов и соцучреждений, около 2 тысяч километров автодорог.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

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михаил мишустин, безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика