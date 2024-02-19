Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о продолжении создания защитных сооружений на линии фронта - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 19.02.2024 (обновлено: 15:21 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/mishustin-1928257005.html
Мишустин заявил о продолжении создания защитных сооружений на линии фронта
Мишустин заявил о продолжении создания защитных сооружений на линии фронта - РИА Новости, 19.02.2024
Мишустин заявил о продолжении создания защитных сооружений на линии фронта
Работа по возведению фортификационных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения и на приграничных территориях продолжается, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:07
2024-02-19T15:21
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
безопасность
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920765766_0:1804:2048:2956_1920x0_80_0_0_af3e0dbfbdb4a41a9c67d4579ba6ee5e.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работа по возведению фортификационных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения и на приграничных территориях продолжается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Возводились и укреплялись фортификационные сооружения, как вдоль линии боевого соприкосновения войск, так и вдоль приграничных территорий. Такая работа продолжается", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.Мишустин отметил, что важным направлением является организация мирной жизни в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Для интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство страны и выведения их на общероссийский уровень была также запущена комплексная программа развития, включающая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование, культуру и спорт, утверждена профильная государственная программа, было восстановлено более 18 тысяч объектов, среди которых 6,5 тысяч жилых домов и соцучреждений, около 2 тысяч километров автодорог.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920765766_0:1536:2048:3072_1920x0_80_0_0_31fd3c65cba0d874675cdf3172ba9778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Мишустин заявил о продолжении создания защитных сооружений на линии фронта

Мишустин: возведение фортификационных сооружений на линии фронта продолжается

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работа по возведению фортификационных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения и на приграничных территориях продолжается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Возводились и укреплялись фортификационные сооружения, как вдоль линии боевого соприкосновения войск, так и вдоль приграничных территорий. Такая работа продолжается", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
Мишустин отметил, что важным направлением является организация мирной жизни в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Для интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство страны и выведения их на общероссийский уровень была также запущена комплексная программа развития, включающая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование, культуру и спорт, утверждена профильная государственная программа, было восстановлено более 18 тысяч объектов, среди которых 6,5 тысяч жилых домов и соцучреждений, около 2 тысяч километров автодорог.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала