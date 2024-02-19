https://ria.ru/20240219/mishustin-1928254429.html
Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику
Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику - РИА Новости, 19.02.2024
Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику
Необходимо продолжать совершенствовать применяемые в зоне специальной военной операции образцы техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:59
2024-02-19T14:59
2024-02-19T15:29
михаил мишустин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838391182_0:48:3155:1823_1920x0_80_0_0_7220691f61852320b0db1418b58c7ba4.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Необходимо продолжать совершенствовать применяемые в зоне специальной военной операции образцы техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ."Параллельно нужно продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов - речь идет о десятках таких проектов. Новинки сейчас начали поступать в войска. Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а как следствие - сохранить многие жизни. Как самих военных, так и гражданских, которых они защищают", - сказал Мишустин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838391182_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d51854e73fa9d112848419f151ca1177.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, безопасность, россия
Михаил Мишустин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику
Мишустин: необходимо совершенствовать применяемые в зоне СВО образцы техники