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Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 19.02.2024 (обновлено: 15:29 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/mishustin-1928254429.html
Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику
Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику - РИА Новости, 19.02.2024
Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику
Необходимо продолжать совершенствовать применяемые в зоне специальной военной операции образцы техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:59
2024-02-19T15:29
михаил мишустин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Необходимо продолжать совершенствовать применяемые в зоне специальной военной операции образцы техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ."Параллельно нужно продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов - речь идет о десятках таких проектов. Новинки сейчас начали поступать в войска. Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а как следствие - сохранить многие жизни. Как самих военных, так и гражданских, которых они защищают", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, безопасность, россия
Михаил Мишустин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику

Мишустин: необходимо совершенствовать применяемые в зоне СВО образцы техники

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Необходимо продолжать совершенствовать применяемые в зоне специальной военной операции образцы техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.
«
"Параллельно нужно продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов - речь идет о десятках таких проектов. Новинки сейчас начали поступать в войска. Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а как следствие - сохранить многие жизни. Как самих военных, так и гражданских, которых они защищают", - сказал Мишустин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 февраля, 15:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинБезопасностьРоссия
 
 
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