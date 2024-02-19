https://ria.ru/20240219/mishustin-1928254429.html

Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику

Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику - РИА Новости, 19.02.2024

Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику

Необходимо продолжать совершенствовать применяемые в зоне специальной военной операции образцы техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:59

2024-02-19T14:59

2024-02-19T15:29

михаил мишустин

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Необходимо продолжать совершенствовать применяемые в зоне специальной военной операции образцы техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ."Параллельно нужно продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов - речь идет о десятках таких проектов. Новинки сейчас начали поступать в войска. Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а как следствие - сохранить многие жизни. Как самих военных, так и гражданских, которых они защищают", - сказал Мишустин.

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2024

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михаил мишустин, безопасность, россия