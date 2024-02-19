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ФСБ опубликовала кадры с агентом СБУ, закладывающим взрывчатку

ФСБ опубликовала кадры с агентом СБУ, закладывающим взрывчатку - РИА Новости, 19.02.2024

ФСБ опубликовала кадры с агентом СБУ, закладывающим взрывчатку

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры из Запорожской области, на которых видно, как завербованный СБУ агент пытается подорвать машину одного РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:37

2024-02-19T12:37

2024-02-19T12:38

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры из Запорожской области, на которых видно, как завербованный СБУ агент пытается подорвать машину одного из местных чиновников.На видео россиянин Виталий Дятленко, сильно хромая, идет по проселочной дороге с пакетом и тростью. Около автомобиля он падает на землю и проводит некоторые манипуляции под его днищем, а затем встает, отряхивается и идет дальше. На следующих кадрах показаны изъятые пистолет, электродетонатор и "вещество, похожее на ПВВ-7". Робот-сапер разминировал автомобиль.Утром спецслужба сообщила, что сотрудники СБУ снабжали Дятленко взрывчаткой и координировали планы. При попытке задержания агент оказал сопротивление и был ликвидирован. При этом никто из правоохранителей и местных жителей не пострадал. На месте происшествия сотрудники ФСБ нашли пистолет Макарова, патроны и стреляные гильзы. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

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Агент СБУ, готовивший теракт в Запорожской области. Кадры ФСБ России Агент СБУ, готовивший теракт в Запорожской области. Кадры ФСБ России 2024-02-19T12:37 true PT1M56S

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, украина, ситуация в днр и лнр