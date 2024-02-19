https://ria.ru/20240219/meropriyatiya-1928308561.html

"Россия сегодня" запустила цикл международных экспертных мероприятий

"Россия сегодня" запустила цикл международных экспертных мероприятий - РИА Новости, 19.02.2024

"Россия сегодня" запустила цикл международных экспертных мероприятий

Медиагруппа "Россия сегодня" запустила цикл экспертных мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки — вызовы и перспективы",... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T18:31

2024-02-19T18:31

2024-02-19T18:31

мгимо

институт стран азии и африки

юго-восточная азия

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россия

миа "россия сегодня"

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Медиагруппа "Россия сегодня" запустила цикл экспертных мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки — вызовы и перспективы", посвященный обсуждению актуальных вопросов взаимодействия России со странами Глобального Юга.Проект реализуется медиагруппой в партнерстве с Фондом Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ". Первым мероприятием в рамках проекта стал круглый стол на тему "Россия-АСЕАН: актуальные вопросы взаимодействия".К дискуссии в очном и онлайн формате присоединились директор Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Екатерина Колдунова, заведующая кафедрой истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова Надежда Бектимирова, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России Института истории и международных отношений Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Евгений Коренев, директор Центра внешних коммуникаций и развития молодёжных международных программ Института русского языка им. А.С. Пушкина, руководитель Международной волонтёрской программы "Послы русского языка в мире" Светлана Ульянова, генеральный секретарь Диалога по сотрудничеству в Азии Порнчай Данвиватана, руководитель академических программ Ассоциации молодых предпринимателей Лаоса Павел Хук и координатор образовательных программ Факультета международных отношений Университета Новой Эры Ноэ Побадора.В ходе круглого стола участники обсудили различные аспекты двустороннего взаимодействия Российской Федерации с государствами Юго-Восточной Азии, а также потенциальные возможности и вызовы регионального сотрудничества России и стран АСЕАН.Генеральный секретарь Диалога по сотрудничеству в Азии (ACD) Порнчай Данвиватана подчеркнул, что отношения России и государствами АСЕАН имеют прочную основу взаимного уважения при сохранении собственных целей и интересов развития: "Отношения между Россией и АСЕАН отмечены взаимным уважением и высоким уровнем взаимопонимания. Мы придерживаемся схожих ценностей, и мы привержены цели развития нашего сотрудничества, и я хотел бы отметить, что для обеих сторон очень важно добиваться консенсуса по максимальному количеству вопросов".Директор центра АСЕАН при МГИМО МИД России Екатерина Колдунова отметила определяющую роль туризма в развитии отношений России и стран Юго-Восточной Азии: "Когда мы только начинали устанавливать и расширять диалоговое партнёрство с АСЕАН, самыми первыми движущими силами этих отношений были наши туристы. И самое интересное, что сейчас мы в какой-то степени наблюдаем ренессанс этого направления, поскольку все, без исключения, страны региона стремятся снова создать условия для того, чтобы российские туристы возвращались в Юго-Восточную Азию".Координатор образовательных программ Факультета международных отношений Университета Новой Эры Ноэ Побадора более подробно остановился на том, как сотрудничество в области образования позволяет нашим странам углублять взаимопонимание и обмениваться знаниями в самых разных областях: "Мы можем способствовать делу мира, можем обмениваться нашим опытом и содействовать налаживанию более тесных связей, проводить международные семинары, международные фестивали, различные совместные мероприятия по линии искусства. И, конечно же, также стоит найти возможности в рамках распространения знаний друг о друге в рамках образовательных программ".Директор академических программ Ассоциации молодых предпринимателей Лаоса Павел Хук также подчеркнул добавил, что "сотрудничество в сфере образования – залог развития связей между государствами в целом. Поэтому оно должно развиваться в тесной связке с потребностями экономики. В первую очередь, нужно налаживать контакты по линии образовательных учреждений с привлечением государственных органов власти", - отметил эксперт.Заведующая кафедрой истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова Надежда Бектимирова, говоря о российско-камбоджийских отношениях в контексте регионального сотрудничества России и АСЕАН, отметила: "Все страны Юго-Восточной Азии, но Камбоджа особенно, - это страны с древнейшей культурой, с древнейшей цивилизацией. Они очень ценят свою самобытность, они её оберегают, они ею гордятся. И в отношении к таким духовно-ценностным вещам, у нас, конечно, присутствуют общие взгляды и общие отношения. Поэтому, на мой взгляд, нам необходимо сделать упор именно на развитие гуманитарных связей.Доцент кафедры международных отношений и внешней политики России Института истории и международных отношений Саратовского национального исследовательского государственного университета Евгений Коренев осветил в своем выступлении вопросы безопасности, особенно важным направлением назвав сотрудничество в области кибербезопасности: "Мы живем в таком мире, где информация становится очень мощным ресурсом, в том числе для проведения различного рода операций по линии спецслужб, для использования их в целях трансграничных преступных группировок, так что здесь мы тоже должны сотрудничать. Тем более с 2018 года у нас накопилась хорошая нормативно-правовая база с АСЕАН, включающая соответствующие соглашения в области информационной безопасности.Директор Центра внешних коммуникаций и развития молодёжных международных программ Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Светлана Ульянова рассказала о программе "Послы русского языка в мире": "Программа реализуется уже 8 лет, её суть в том, что студенты, аспиранты и молодые специалисты из России ездят в зарубежные страны, где знакомят иностранных школьников и студентов с русским языком, нашей культурой и литературой". Эксперт подчеркнула, что на 2024 год намечена экспедиция послов русского языка в страны АСЕАН - одно из ключевых направлений данной программы.Всего в рамках проекта планируется проведение шести экспертных сессий, в которых примут участие специалисты из России, Китая, а также стран Африканского союза, Ближнего Востока и Латинской Америки.

https://ria.ru/20231220/soglashenie-1916927421.html

https://ria.ru/20240201/proekt-1924805556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мгимо, институт стран азии и африки, юго-восточная азия, азия, россия, миа "россия сегодня"