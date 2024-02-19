https://ria.ru/20240219/medvedev-1928322198.html

Россия защищает земли, которые веками были в ее составе, заявил Медведев

Россия защищает земли, которые веками были в ее составе, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2024

Россия защищает земли, которые веками были в ее составе, заявил Медведев

РФ переживает особый период, она защищает территории, которые веками были в составе России и которые пытались у нее отнять, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:36

2024-02-19T19:36

2024-02-19T19:37

дмитрий медведев

россия

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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. РФ переживает особый период, она защищает территории, которые веками были в составе России и которые пытались у нее отнять, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными в Чечне. "Сейчас для нашей страны действительно особый период. Мы защищаем нашу страну, наших людей, территории, которые являются интегральной частью нашего государства, которые были в составе нашего государства на протяжении веков и которые у нас попытались отнять", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице ВКонтакте.

https://ria.ru/20240219/medvedev-1928305468.html

россия

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2024

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дмитрий медведев, россия