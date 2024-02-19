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Россия защищает земли, которые веками были в ее составе, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2024
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19:36 19.02.2024 (обновлено: 19:37 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/medvedev-1928322198.html
Россия защищает земли, которые веками были в ее составе, заявил Медведев
Россия защищает земли, которые веками были в ее составе, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2024
Россия защищает земли, которые веками были в ее составе, заявил Медведев
РФ переживает особый период, она защищает территории, которые веками были в составе России и которые пытались у нее отнять, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:36
2024-02-19T19:37
дмитрий медведев
россия
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. РФ переживает особый период, она защищает территории, которые веками были в составе России и которые пытались у нее отнять, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными в Чечне. "Сейчас для нашей страны действительно особый период. Мы защищаем нашу страну, наших людей, территории, которые являются интегральной частью нашего государства, которые были в составе нашего государства на протяжении веков и которые у нас попытались отнять", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице ВКонтакте.
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дмитрий медведев, россия
Дмитрий Медведев, Россия
Россия защищает земли, которые веками были в ее составе, заявил Медведев

Медведев: Россия защищает территории, которые веками были в ее составе

© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. РФ переживает особый период, она защищает территории, которые веками были в составе России и которые пытались у нее отнять, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными в Чечне.
"Сейчас для нашей страны действительно особый период. Мы защищаем нашу страну, наших людей, территории, которые являются интегральной частью нашего государства, которые были в составе нашего государства на протяжении веков и которые у нас попытались отнять", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице ВКонтакте.
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