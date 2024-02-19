https://ria.ru/20240219/medvedev-1928264184.html
Перед Россией стоят непростые задачи, заявил Медведев
Перед Россией стоят непростые задачи, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2024
Перед Россией стоят непростые задачи, заявил Медведев
Перед Россией стоят непростые задачи, решается ее судьба, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными командирами в Чечне. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:33
2024-02-19T15:33
2024-02-19T16:02
россия
политика
дмитрий медведев
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Перед Россией стоят непростые задачи, решается ее судьба, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными командирами в Чечне."Перед нашей страной стоят очень непростые задачи, в конечном счете, как бы это не звучало патетично или пафосно, сегодня решается судьба нашей страны", - сказал Медведев.
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россия, политика, дмитрий медведев
Россия, Политика, Дмитрий Медведев
Перед Россией стоят непростые задачи, заявил Медведев
Медведев: перед Россией стоят очень непростые задачи, решается судьба страны