https://ria.ru/20240219/medvedev-1928264184.html

Перед Россией стоят непростые задачи, заявил Медведев

Перед Россией стоят непростые задачи, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2024

Перед Россией стоят непростые задачи, заявил Медведев

Перед Россией стоят непростые задачи, решается ее судьба, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными командирами в Чечне. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:33

2024-02-19T15:33

2024-02-19T16:02

россия

политика

дмитрий медведев

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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Перед Россией стоят непростые задачи, решается ее судьба, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными командирами в Чечне."Перед нашей страной стоят очень непростые задачи, в конечном счете, как бы это не звучало патетично или пафосно, сегодня решается судьба нашей страны", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900747644.html

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россия, политика, дмитрий медведев