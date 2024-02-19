СПЧ рассылает подборку материалов о преступлениях ВСУ правозащитникам
СПЧ рассылает материалы о преступлениях ВСУ в международные организации
© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Совет по правам человека рассылает в международные организации, политикам, дипломатам, правозащитникам и журналистам за рубеж очередную подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирного населения, сообщается в Telegram-канале СПЧ.
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"Совет рассылает за рубеж очередную подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирного населения. В нее вошли собранные данные за ноябрь-декабрь 2023 года… Совет регулярно рассылает такие материалы примерно в 2000 адресов – в международные организации, политикам, дипломатам, правозащитникам и журналистам", - говорится в сообщении.
В этой подборке есть показания украинского военнопленного о расправах над жителями Запорожья, которые высказывались в поддержку России, кроме того, материал американского репортера Джессики Девлин о том, что существует секретный указ Владимира Зеленского, который дает возможность причинять вред украинским женщинам, подозреваемых в симпатиях к России.
"Украинские войска не прекращают использовать террористические методы ведения войны: систематически наносятся удары по жилым кварталам, применяются запрещенные боеприпасы, проводятся репрессии среди гражданского населения... Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей военной поддержки. В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - говорится в сопроводительном письме главы СПЧ Валерия Фадеева, его слова приводятся в Telegram-канале совета.