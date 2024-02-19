https://ria.ru/20240219/maksim-1928345258.html

"Ничего не вырывали": МакSим оправдалась за фотосессию с беззубым медведем

"Ничего не вырывали": МакSим оправдалась за фотосессию с беззубым медведем - РИА Новости, 19.02.2024

"Ничего не вырывали": МакSим оправдалась за фотосессию с беззубым медведем

Певица МакSим (Марина Абросимова) ответила на своей странице в Instagram* на обвинения в жестоком обращении с животными после недавней фотосессии... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T22:29

2024-02-19T22:29

2024-02-19T22:57

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) ответила на своей странице в Instagram* на обвинения в жестоком обращении с животными после недавней фотосессии исполнительницы с медведем. Ранее Абросимова поделилась снимками, сделанными в снежном лесу. "Партнером" по съемке звезды стал большой бурый медведь по кличке Степа. Со зверем, как призналась исполнительница хитов "Знаешь ли ты" и "Нежный возраст", познакомилась еще в 2018 году на съемках клипа "Мои секреты", и недавно "повидалась" с ним вновь, запечатлев встречу на снимках. Однако не все оценили результат МакSим и Степы. В комментариях многие осудили певицу за жестокое обращение с медведем, заметив, что у него нет зубов. Пользователи посчитали, что животному их выдернули. "Жаль медведей, которым удаляют зубы ради таких фото", "Фото шикарные, но удаление зубов – это перебор", "Бедный медведь, лишили зубов", – написали подписчики.На это артистка ответила, что медведю зубы не удаляли. Они выпали по естественным причинам, так как Степа уже старый."Никто Степе ничего не вырывал. Он любимец семьи и к нему трепетное отношение. Мишка очень старенький. Ему по нашим меркам 90 лет, у него они (имея в виду зубы, – Прим. ред.) выпали", – ответила одному из пользователей МакSим.Пояснение исполнительницы убедило некоторых подписчиков, и они поблагодарили ее за ответ. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230713/maksim-1884055333.html

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, макsим (марина абросимова), скандал, россия