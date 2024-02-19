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"Ничего не вырывали": МакSим оправдалась за фотосессию с беззубым медведем - РИА Новости, 19.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:29 19.02.2024 (обновлено: 22:57 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/maksim-1928345258.html
"Ничего не вырывали": МакSим оправдалась за фотосессию с беззубым медведем
"Ничего не вырывали": МакSим оправдалась за фотосессию с беззубым медведем - РИА Новости, 19.02.2024
"Ничего не вырывали": МакSим оправдалась за фотосессию с беззубым медведем
Певица МакSим (Марина Абросимова) ответила на своей странице в Instagram* на обвинения в жестоком обращении с животными после недавней фотосессии... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:29
2024-02-19T22:57
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) ответила на своей странице в Instagram* на обвинения в жестоком обращении с животными после недавней фотосессии исполнительницы с медведем. Ранее Абросимова поделилась снимками, сделанными в снежном лесу. "Партнером" по съемке звезды стал большой бурый медведь по кличке Степа. Со зверем, как призналась исполнительница хитов "Знаешь ли ты" и "Нежный возраст", познакомилась еще в 2018 году на съемках клипа "Мои секреты", и недавно "повидалась" с ним вновь, запечатлев встречу на снимках. Однако не все оценили результат МакSим и Степы. В комментариях многие осудили певицу за жестокое обращение с медведем, заметив, что у него нет зубов. Пользователи посчитали, что животному их выдернули. "Жаль медведей, которым удаляют зубы ради таких фото", "Фото шикарные, но удаление зубов – это перебор", "Бедный медведь, лишили зубов", – написали подписчики.На это артистка ответила, что медведю зубы не удаляли. Они выпали по естественным причинам, так как Степа уже старый.&quot;Никто Степе ничего не вырывал. Он любимец семьи и к нему трепетное отношение. Мишка очень старенький. Ему по нашим меркам 90 лет, у него они (имея в виду зубы, – Прим. ред.) выпали&quot;, – ответила одному из пользователей МакSим.Пояснение исполнительницы убедило некоторых подписчиков, и они поблагодарили ее за ответ. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, макsим (марина абросимова), скандал, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, МакSим (Марина Абросимова), скандал, Россия
"Ничего не вырывали": МакSим оправдалась за фотосессию с беззубым медведем

Певица МакSим ответила на обвинения в жестоком обращении с пожилым медведем

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) ответила на своей странице в Instagram* на обвинения в жестоком обращении с животными после недавней фотосессии исполнительницы с медведем.
© Фото : maksimartistСкрин сторис из соцсетей певицы МакSим
Скрин сторис из соцсетей певицы МакSим - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : maksimartist
Скрин сторис из соцсетей певицы МакSим
Ранее Абросимова поделилась снимками, сделанными в снежном лесу. "Партнером" по съемке звезды стал большой бурый медведь по кличке Степа.
Со зверем, как призналась исполнительница хитов "Знаешь ли ты" и "Нежный возраст", познакомилась еще в 2018 году на съемках клипа "Мои секреты", и недавно "повидалась" с ним вновь, запечатлев встречу на снимках.
Однако не все оценили результат МакSим и Степы. В комментариях многие осудили певицу за жестокое обращение с медведем, заметив, что у него нет зубов. Пользователи посчитали, что животному их выдернули.
© Фото : maksimartistСкрин страницы комментариев из соцсети певицы МакSим
Скрин страницы комментариев из соцсети певицы МакSим - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : maksimartist
Скрин страницы комментариев из соцсети певицы МакSим
«
"Жаль медведей, которым удаляют зубы ради таких фото", "Фото шикарные, но удаление зубов – это перебор", "Бедный медведь, лишили зубов", – написали подписчики.
На это артистка ответила, что медведю зубы не удаляли. Они выпали по естественным причинам, так как Степа уже старый.
«

"Никто Степе ничего не вырывал. Он любимец семьи и к нему трепетное отношение. Мишка очень старенький. Ему по нашим меркам 90 лет, у него они (имея в виду зубы, – Прим. ред.) выпали", – ответила одному из пользователей МакSим.

Пояснение исполнительницы убедило некоторых подписчиков, и они поблагодарили ее за ответ.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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