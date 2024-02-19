https://ria.ru/20240219/makron-1928337156.html
Во Франции призвали к свержению "клики" Макрона
Во Франции призвали к свержению "клики" Макрона - РИА Новости, 19.02.2024
Во Франции призвали к свержению "клики" Макрона
Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал к свержению "клики" президента Эммануэля Макрона, которая, по его... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:07
2024-02-19T21:07
2024-02-19T21:07
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал к свержению "клики" президента Эммануэля Макрона, которая, по его мнению, превращает Францию в страну третьего мира. В список претензий к правительству политик включил выделение трех миллиардов евро в качестве помощи Украине, введение платы за дополнительную часть профессионального обучения и приглашение кубинских врачей в больницы Франции. "Спящий народ должен срочно проснуться и выгнать клику у власти, которая превращает страну в третий мир в интересах глобалистской олигархии", - написал Филиппо.
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Патриот
Во Франции призвали к свержению "клики" Макрона
Лидер французских "Патриотов" Филиппо призвал к свержению "клики" Макрона