https://ria.ru/20240219/makron-1928337156.html

Во Франции призвали к свержению "клики" Макрона

Во Франции призвали к свержению "клики" Макрона - РИА Новости, 19.02.2024

Во Франции призвали к свержению "клики" Макрона

Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал к свержению "клики" президента Эммануэля Макрона, которая, по его... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T21:07

2024-02-19T21:07

2024-02-19T21:07

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эммануэль макрон

флориан филиппо

патриот

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал к свержению "клики" президента Эммануэля Макрона, которая, по его мнению, превращает Францию в страну третьего мира. В список претензий к правительству политик включил выделение трех миллиардов евро в качестве помощи Украине, введение платы за дополнительную часть профессионального обучения и приглашение кубинских врачей в больницы Франции. "Спящий народ должен срочно проснуться и выгнать клику у власти, которая превращает страну в третий мир в интересах глобалистской олигархии", - написал Филиппо.

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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот