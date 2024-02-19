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Жителям Лобни разрешили вернуться домой после устранения угрозы - РИА Новости, 19.02.2024
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14:30 19.02.2024 (обновлено: 14:55 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/lobnya-1928245799.html
Жителям Лобни разрешили вернуться домой после устранения угрозы
Жителям Лобни разрешили вернуться домой после устранения угрозы - РИА Новости, 19.02.2024
Жителям Лобни разрешили вернуться домой после устранения угрозы
Все жители, эвакуированные в центральном микрорайоне подмосковной Лобни, могут возвращаться в свои дома, угроза ликвидирована, сообщила врио главы городского... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:30
2024-02-19T14:55
лобня
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все жители, эвакуированные в центральном микрорайоне подмосковной Лобни, могут возвращаться в свои дома, угроза ликвидирована, сообщила врио главы городского округа Анна Кротова. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что силовики обезвредили заминированный автомобиль в Лобне, из-за которого пришлось эвакуировать почти 340 жителей ближайших домов. "Проверочные мероприятия со стороны силовых структур завершены. Благодаря четким и слаженным действиям специалистов угроза ликвидирована. Все жители, размещенные в пунктах эвакуации, могут вернуться в свои дома", - написала Кротова в своем телеграм-канале. Она поблагодарила всех, кто участвовал в мероприятиях, а также жителей, показавших пример правильного поведения в чрезвычайной ситуации.
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лобня, происшествия, московская область (подмосковье)
Лобня, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Жителям Лобни разрешили вернуться домой после устранения угрозы

Кротова: жителям Лобни разрешили вернуться домой после устранения угрозы

© РИА Новости / Андрей Бок | Перейти в медиабанкОкна жилого дома
Окна жилого дома - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Андрей Бок
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Окна жилого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все жители, эвакуированные в центральном микрорайоне подмосковной Лобни, могут возвращаться в свои дома, угроза ликвидирована, сообщила врио главы городского округа Анна Кротова.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что силовики обезвредили заминированный автомобиль в Лобне, из-за которого пришлось эвакуировать почти 340 жителей ближайших домов.
"Проверочные мероприятия со стороны силовых структур завершены. Благодаря четким и слаженным действиям специалистов угроза ликвидирована. Все жители, размещенные в пунктах эвакуации, могут вернуться в свои дома", - написала Кротова в своем телеграм-канале.
Она поблагодарила всех, кто участвовал в мероприятиях, а также жителей, показавших пример правильного поведения в чрезвычайной ситуации.
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