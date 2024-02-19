https://ria.ru/20240219/lobnya-1928230571.html
В подмосковной Лобне обезвредили заминированное авто
В подмосковной Лобне обезвредили заминированное авто - РИА Новости, 19.02.2024
В подмосковной Лобне обезвредили заминированное авто
Силовики обезвредили заминированный автомобиль в подмосковной Лобне, из-за которого пришлось эвакуировать почти 340 жителей ближайших домов, рассказал РИА... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:37
2024-02-19T13:37
2024-02-19T14:30
лобня
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Силовики обезвредили заминированный автомобиль в подмосковной Лобне, из-за которого пришлось эвакуировать почти 340 жителей ближайших домов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее из-за обнаруженной заминированной автомашины были эвакуированы более 300 жителей двух домов на улице Дружбы и одного - по улице Мирная."Взрывное устройство обезвредили, угроза снята", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по уточненной информации, всего было эвакуировано 340 человек, их разместили в двух школах. "Скоро будут возвращать людей (в дома - ред)", - резюмировал собеседник.По информации властей Лобни, в городе был введен режим оповещения о чрезвычайных ситуациях, были эвакуированы жители нескольких домов, их просят не поддаваться панике. На месте работают специалисты.
https://ria.ru/20240209/politsiya-1926424998.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лобня, происшествия, московская область (подмосковье)
Лобня, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В подмосковной Лобне обезвредили заминированное авто
Силовики обезвредили заминированную машину в Лобне, угроза снята
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Силовики обезвредили заминированный автомобиль в подмосковной Лобне, из-за которого пришлось эвакуировать почти 340 жителей ближайших домов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее из-за обнаруженной заминированной автомашины были эвакуированы более 300 жителей двух домов на улице Дружбы и одного - по улице Мирная.
"Взрывное устройство обезвредили, угроза снята", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по уточненной информации, всего было эвакуировано 340 человек, их разместили в двух школах. "Скоро будут возвращать людей (в дома - ред)", - резюмировал собеседник.
По информации властей Лобни, в городе был введен режим оповещения о чрезвычайных ситуациях, были эвакуированы жители нескольких домов, их просят не поддаваться панике. На месте работают специалисты.
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