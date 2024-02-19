https://ria.ru/20240219/lavrov-1928338886.html

Россия поддержит настрой Кубы на взаимодействие с БРИКС, заявил Лавров

Россия поддержит настрой Кубы на взаимодействие с БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2024

Россия поддержит настрой Кубы на взаимодействие с БРИКС, заявил Лавров

Российская сторона в год своего председательства будет поддерживать интерес Кубы к взаимодействию с БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T21:19

2024-02-19T21:19

2024-02-19T21:19

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ГАВАНА, 19 фев - РИА Новости. Российская сторона в год своего председательства будет поддерживать интерес Кубы к взаимодействию с БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы констатировали сохраняющийся, даже растущий интерес кубинских друзей к взаимодействию с БРИКС. Россия как страна-председатель этого объединения в текущем году будет поддерживать такой настрой", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом. Лавров также высказал уверенность, что другие члены объединения "позитивно отнесутся к кубинской заявке на обретение статуса при БРИКС".

https://ria.ru/20240219/kuba-1928338021.html

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в мире, россия, куба, сергей лавров, бруно родригес, брикс